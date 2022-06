LID Pressecorner

Einladung zur Medienkonferenz des Komitees gegen die Massentierhaltungsinitiative «Massentierhaltungsinitiative: Unnötig und schädlich!»

Liebe Medienschaffende

Am 25. September kommt mit der Massentierhaltungsinitiative einmal mehr ein extremes, nicht zielführendes und in Anbetracht des Schweizer Tierwohlniveaus auch unnötiges Volksbegehren zur Abstimmung. Eine breite Allianz setzt sich für ein NEIN ein. An der offiziellen Medienkonferenz des nationalen Komitees zur Lancierung des Abstimmungskampfes erläutern wir Ihnen die Argumente dagegen. Anschliessend manifestieren auf dem Kornhausplatz Hühner und Schweine, dass sie lieber in der Schweiz als im Ausland leben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für Ihre Anmeldung mit dem beiliegenden Talon bis Freitag, 10. Juni 2022, 12.00 Uhr.

Datum & Zeit: Montag, 13. Juni 2022, 13.30 Uhr

Ort:

Medienzentrum des Bundeshauses; anschliessend gemeinsame Verschiebung auf den Kornhausplatz zum Begleitevent des Komitees gegen die Massentierhaltungsinitiative (Möglichkeit für Fotos)

Es sprechen:

Fabienne Wyder, Landwirtin und Schweinezüchterin, Büren an der Aare

Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger, Die Mitte

Ständerat Marco Chiesa, Präsident SVP

Ständerätin Johanna Gapany, Vizepräsidentin FDP

Nationalrat Fabio Regazzi, Präsident Gewerbeverband

Christoph Mäder, Präsident economiesuisse

Nationalrat Markus Ritter, Präsident Bauernverband

Komitee gegen die Massentierhaltungsinitiative Mirjam Hofstetter Laurstrasse 10 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 11 / Mobile 078 773 77 92 E-Mail: mirjam.hofstetter@sbv-usp.ch www.tierhaltungsinitiative-nein.ch