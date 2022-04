«1. August-Brunch»: Anmeldeschluss nicht verpassen!

Die Motion Rieder, am 17. 3. 2021 eingereicht und im Stände- und Nationalrat angenommen, verlangt für gefährdete Schweizer Nutztierarten Beiträge an Tierhalter. Im Verordnungsentwurf des Bundesrates, der im Januar in die Vernehmlassung gegeben wurde, sind nun aber keine Beiträge für unsere einheimische Dunkle Biene vorgesehen. Der Gefährdungsstatus könne bei ...

mehr