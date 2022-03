LID Pressecorner

«Tag der offenen Hoftüren»: Anmeldeschluss nicht verpassen!

3 Dokumente

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 21. März 2022

«Tag der offenen Hoftüren»: Anmeldeschluss nicht verpassen!

Den direkten Kontakt zur Bevölkerung suchen, Einblick geben und ins Gespräch kommen – Für Schweizer Bauernbetriebe ist heute wichtiger denn je, im Rahmen des Möglichen eigene PR-Arbeit zu leisten. Denn nur eine aufgeklärte Bevölkerung weiss ihre Landwirtschaft richtig mitzutragen und zu unterstützen. Der Tag der offenen Hoftüren bietet die ideale Gelegenheit dazu. Öffnen auch Sie am Sonntag, 12. Juni 2022 ihre Hoftüren und zeigen, was die Schweizer Bäuerinnen und Bauern tagtäglich leisten. Bei Hofrundgängen und Produktepräsentation sollen Besucherinnen und Besucher begreifen und verstehen können, woher die Schweizer Lebensmittel kommen, wie sie produziert werden und wie sich Landwirtinnen und Landwirte für hohe Qualität, Ökologie, Tierwohl und Wirtschaftlichkeit engagieren. Interessierte Betriebe haben noch bis am Freitag, 1. April 2022 die Möglichkeit, sich auf www.bauernportal.ch anzumelden!

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation, 5201 Brugg, 056 462 51 11 Agence d’information agricole romande AGIR, Claudia Jaquier & Karine Grize, Responsable pour la suisse ro-mande, 1000 Lausanne, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 97 www.offene-hoftueren.ch / www.bauernportal.ch