Geprüfte Community-Masken nun erhältlich

Zürich (ots)

In einer heutigen Mitteilung haben die Empa und Swiss Textiles die neusten Entwicklungen zur Produktion von Textilmasken, so genannten Community-Masken in der Schweiz bekannt gegeben. Die Masken, die den Anforderungen der "National COVID-19 Science Task Force" des Bundes entsprechen, werden nun von verschiedenen Unternehmen in der Schweiz produziert und vertrieben.

Zu den ersten Unternehmen, die solche Community-Masken produzieren, gehören die Herisauer Textilveredlungsfirma AG Cilander, die Sticker Forster Rohner AG, Inter-Spitzen AG und Jakob Schlaepfer AG in St. Gallen und die auf Hightech-Gewebe spezialisierte Schoeller Textil AG in Sevelen.

Sie verkaufen die Community-Masken über Händler, aber auch direkt. Damit sich die Bevölkerung auf dem Markt der Textilmasken orientieren kann, lanciert die TESTEX ein Label für Community-Masken. Dieses Label biete der Schweizer Bevölkerung Orientierung auf dem Markt der Textilmasken und die Sicherheit eines optimalen Schutzes nach den Empfehlungen der Science Task Force, so TESTEX.

Der Bericht der Empa und Swiss Textiles: https://www.empa.ch/web/s604/coronamasken Informationen zum Community-Masken-Label der Testex: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054007/100847944

