Franke Group

Gregory Oswald wird Geschäftsführer für DACH-Markt von Franke Home Solutions

Aarburg (ots)

Die Geschäftsführung von Franke Home Solutions für den DACH-Markt wurde neu geordnet: Gregory Oswald, bisher Geschäftsführer der WESCO Gruppe, übernimmt per 1. Februar die Leitung und verantwortet künftig die Marken Franke, berbel und WESCO.

Gregory Oswald, bisher Geschäftsführer der WESCO Gruppe - zu der die Marken berbel und WESCO gehören -, übernimmt per 1. Februar wieder die Verantwortung für Franke Home Solutions im DACH-Markt und damit auch für die Marke Franke. Der 45-Jährige leitete die DACH-Organisation bereits von 2022 bis 2024, bevor er die Führung der WESCO Gruppe übernahm, die Franke im September 2024 akquirierte. Bis zur Neuordnung der Verantwortlichkeiten führte Corrado Mura, seit 1. Januar CEO/President von Franke Home Solutions und zuvor Vice President EMEA, die Region interimistisch. Mit der fortgeschrittenen Integration der WESCO Gruppe in die Division wurde entschieden, die drei Marken unter eine gemeinsame Leitung zu führen - eine wichtige Grundlage für engere Zusammenarbeit, während die Marken weiterhin eigenständig am Markt agieren.

Corrado Mura, CEO/President Franke Home Solutions, betont: "Gregory Oswalds tiefes Verständnis für den DACH-Markt sowie für Produktmanagement und Markenführung, das er sich in Schlüsselpositionen innerhalb von Franke Home Solutions erarbeitet hat, ist entscheidend für die weitere Entwicklung unserer Organisation. Die Zusammenführung der Verantwortung für alle drei Marken unter seiner Leitung schafft Kontinuität für unsere Kunden und Mitarbeitenden und stärkt uns in dieser wichtigen Integrationsphase. Seine langjährige Erfahrung wird uns helfen, Kompetenzen optimal zu bündeln und unser Wachstum nachhaltig voranzutreiben."

Gregory Oswald freut sich auf die neue Herausforderung und unterstreicht: "Es ist eine bedeutende Aufgabe, die DACH-Organisation gemeinsam mit unserem neuen Divisionsleiter Corrado Mura und einem starken, engagierten Team weiterzuentwickeln. Zusammen werden wir alles daransetzen, unsere Markenambitionen konsequent umzusetzen."

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.42 Milliarden Schweizer Franken. Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit tätig und erwirtschaftet mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.

Die 1962 gegründete WESCO Gruppe mit Hauptsitz in Wettingen, Schweiz, ist ein führendes Familienunternehmen, das sich auf Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme für Küchen, Wohnungen, Büros und Schulen spezialisiert hat. Mit rund 280 Mitarbeitenden an Standorten in der Schweiz (WESCO AG), in Deutschland (berbel Ablufttechnik GmbH) und in Italien (Createc srl) erwirtschaftet die Gruppe einen Nettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken. WESCO steht für hochwertige Dunstabzugshauben und Lüftungslösungen "made for Switzerland", berbel überzeugt mit innovativen Produkten "made in Germany". Die WESCO Gruppe vereint herausragende Kompetenz in Lüftung und Design und steht für höchste Qualität, Effizienz und Innovation.