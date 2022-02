Franke Group

Leistungsstarkes Kompetenzzentrum für Heissgas-Komponenten in Aarburg - Franke Industries und VERWO bündeln Expertise

Aarburg / Spreitenbach (ots)

Der VERWO Produktionsbetrieb in Spreitenbach wird in die Franke Industrie AG in Aarburg integriert. Mit dieser strategischen Partnerschaft entsteht ein leistungsstarkes Kompetenzzentrum für die Gasturbinen-, Luft- und Raumfahrt- sowie Maschinenindustrie. Zugleich beteiligt sich die VERWO AG substanziell an der Franke Industrie AG und Bruno Vogelsang, Inhaber der VERWO AG, wird Vize-Präsident des Verwaltungsrats der Franke Industrie AG.

Die Franke Industrie AG ist seit Jahrzehnten in der Entwicklung und Produktion von Heissgaskomponenten tätig. Sie vereint das spezifische Fachwissen mit Expertise im Qualitätsmanagement und einer professionellen Projektabwicklung. Parallel hat sich VERWO in Spreitenbach zu einem erfolgreichen Produzenten von Gasturbinen-Schlüsselkomponenten entwickelt. Die aktuelle Fusion ist ein logischer Schritt, um sämtliche Prozesse inhouse abzudecken und einen noch besseren Service sowie ein breiteres Portfolio anzubieten. Davon profitieren vor allem die Kunden, die ihre persönlichen Ansprechpartner behalten, da die 30 Arbeitsplätze der VERWO Spreitenbach in die Franke Industrie AG in Aarburg integriert werden und der Standort Spreitenbach im Laufe des Jahres geschlossen wird.

Über den Transaktionspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die VERWO AG beteiligt sich substanziell an der Franke Industrie AG und Bruno Vogelsang, Inhaber der VERWO AG, wird im Zuge dessen Vize-Präsident des Verwaltungsrats der Franke Industrie AG. Der finale Abschluss der Transaktion kann voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vollzogen werden.

Das neue Schweizer Kompetenzzentrum wird insbesondere im Bereich der Umformung - der Tiefzieh- und Drücktechnologie - als Zulieferer der Gasturbinen-, Luft- und Raumfahrt- sowie Maschinenindustrie eine zentrale Rolle einnehmen. "So können wir zum einen unsere Technologieführerschaft in der Verarbeitung von warm- und hitzebeständigen Metalllegierungen weiter ausbauen. Zum anderen ermöglicht uns die Drücktechnologie eine Expansion in der Luft- und Raumfahrt", erklärt Markus Hodel, Geschäftsführer der Franke Industrie AG. "Zugleich profitieren wir von den Synergien, die sich aus den jahrzehntelangen Erfahrungen in der Schweisstechnologie und der mechanischen Bearbeitung von komplexen Bauteilen ergeben - hier führen wir zusammen, was zusammengehört."

"Mit der Verschmelzung des Spreitenbacher VERWO-Standorts und Franke in Aarburg sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt", führt Bruno Vogelsang, Inhaber der VERWO AG, weiter aus. "Wir ergänzen uns in den Technologien, aber auch in der strategischen Ausrichtung. Unsere Kunden werden von neuen Möglichkeiten profitieren, unsere Mitarbeiter von der langfristig zukunftsorientierten Perspektive."

Franke Industries gehört zur Artemis Group und ist ein führender Experte in der Herstellung von Heissgaspfad-Komponenten für Gasturbinen und Triebwerke für die Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen mit Sitz in Aarburg, Schweiz und einer Tochtergesellschaft in Ampfing, Deutschland, bietet eine breite Palette von Bearbeitungsprozessen wie Schweissen, Umformen, Laser- und Wasserstrahlbearbeitung, mechanische Bearbeitung oder zerstörungsfreie Prüfung. Franke Industries Kompetenzen werden durch ein leistungsstarkes Netzwerk ergänzt. Es beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter www.frankeindustries.ch

VERWO Spreitenbach gehört zurVERWO AG in Reichenburg und ist die innovative Systemanbieterin für technologisch komplexe Industrieprodukte und Baugruppen anspruchsvoller Kunden. Spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Beschaffungs- und Qualitätsmanagement runden das Portfolio ab. Der Standort Spreitenbach hat sich in den letzten Jahren vom Umformteile-Hersteller - vorwiegend durch Metalldrückverfahren - zum sehr erfolgreichen Produzenten von Gasturbinen-Schlüsselkomponenten entwickelt. Mehr als 300 Mitarbeitende geben an den VERWO-Standorten in Reichenburg (Hauptsitz) und Letiny (Tschechien) ihr Bestes für die perfekte Umsetzung von Kundenaufträgen. Weitere Informationen unter www.verwo.com