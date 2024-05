XCMG Machinery

XCMG feiert das 6. Kundenfestival mit globalen Kunden und präsentiert Innovationen im Bereich nachhaltiges und intelligentes Bauen

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

Über 1.200 Baumaschinenhändler, Einkäufer und Bauunternehmer aus mehr als 60 Ländern versammelten sich in Xuzhou, China, zum 6. jährlichen XCMG-Kundenfestival, das auch in Deutschland, der Türkei, Japan und anderen Ländern stattfand. Auf der Veranstaltung wurden die neuesten Errungenschaften von XCMG im Bereich der intelligenten Fertigung durch eine umfassende Ausstellung von mehr als hundert Ausrüstungsgegenständen auf dem umfangreichen Testgelände des Unternehmens in Xuzhou, China, vorgestellt.

Das Fest war ein wichtiges Ereignis für XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425), einem der weltweit führenden Baumaschinenhersteller mit einer 81-jährigen Geschichte. Der Vorstandsvorsitzende Yang Dongsheng betonte das Engagement des Unternehmens für eine führende Technologie und die Schaffung einer besseren Zukunft durch innovative Geräte. „XCMG wird sich auch weiterhin unserer Mission ,Empower Solid Future' verschreiben, indem wir den Einsatz künstlicher Intelligenz energisch vorantreiben", sagte Yang Dongsheng.

Präsentation fortschrittlicher Ausrüstungslösungen

Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals stand die Demonstration der fortschrittlichen Ausrüstungsfähigkeiten von XCMG in verschiedenen Szenarien, einschließlich Erdbewegung und Straßenbau. Besonders hervorzuheben sind die neue Generation der D360-Planierraupen und die D200H-Hochleistungsraupen, die neben den GR1905T-Gradern für den Tiefbau eingesetzt werden, die XS125-Walzenzüge für die Verdichtung sowie innovative Kaltrecyclingmaschinen wie der XLZ2303S, die integrierte Baulösungen präsentieren.

Nachhaltige Entwicklung mit neuen Energieprodukten vorantreiben

Ein besonderer Höhepunkt war die Einführung von fast dreißig neuen Energieprodukten in zehn Kategorien, darunter Straßenbaumaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Krane, Materialumschlaggeräte und Hubarbeitsbühnen. Der XCT25G5_1HEV-Hybridkran ist ein Beispiel für diesen Wandel hin zur Nachhaltigkeit, denn er kann zwischen reinem Elektromodus, Reichweitenverlängerung und Plug-in-Modus wechseln und so über 40 % Kraftstoff sparen.

Auf dem Festival wurde auch der größte chinesische Export-Geländekran, der speziell für Windenergieanlagen entwickelte XCA3000BR, der in seinem Branchensegment unübertroffene Hebefähigkeiten aufweist, vorgestellt und an südamerikanische Kunden ausgeliefert.

Interaktive Erlebnisse und Einblicke in die intelligente Fertigung

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, bei dynamischen Vorführungen, bei denen unter anderem Geländekräne bedient wurden, direkt mit Hightech-Maschinen in Kontakt zu treten. Darüber hinaus wurden Kunden aus der ganzen Welt eingeladen, intelligente Produktionslinien aus erster Hand zu erkunden und hautnah mitzuerleben, wie intelligente Fertigungsprozesse die Produktionseffizienz revolutionieren.

Neben der Vorstellung bahnbrechender Produkte, die auf Effizienz und Umweltfreundlichkeit ausgelegt sind, wie z. B. der Hybridkran XCT25G5_1HEV, zeigt XCMG, dass es bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und der Verbesserung der Betriebsleistung einen großen Schritt nach vorne macht.

Weitere Informationen zum jährlichen Festival finden Sie unter https://www.facebook.com/XCMGGroup oder www.xcmgglobal.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2419059/video.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2419058/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-feiert-das-6-kundenfestival-mit-globalen-kunden-und-prasentiert-innovationen-im-bereich-nachhaltiges-und-intelligentes-bauen-302154065.html