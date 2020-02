Textilmuseum St.Gallen

"7. Europäische Quilt-Triennale" im Textilmuseum St.Gallen

Die Europäische Quilt-Triennale wurde 2018 zum siebten Mal ausgerichtet. Aus mehr als 160 Einreichungen wählte die international besetzte Jury 41 Arbeiten, die vom 14. Februar bis einschliesslich 19. April 2020 im Textilmuseum St. Gallen zu sehen sind.

Die 7. Europäische Quilt-Triennale vereint ein breites Spektrum an Techniken, Konzepten und Motiven, die unter anderem die Auseinandersetzung der Künstlerinnen mit Zeitfragen, weltgeschichtlichen oder biografischen Gegebenheiten spiegeln. Die Bildsprache bewegt sich zwischen konkret-gegenständlicher Interpretation und rein abstrakter Komposition. Bei hoher handwerklicher Qualität lassen die ausgewählten Arbeiten sowohl die Verbundenheit mit textilen Traditionen als auch die Suche nach innovativen Ausdrucksformen erkennen. Einmal mehr belegt die 7. Europäische Quilt-Triennale das ausserordentliche Niveau des zeitgenössischen künstlerischen Quilts.

Vertreten sind Künstlerinnen aus elf europäischen Ländern, unter ihnen auch die Schweizerin Judith Mundwiler, die für ihre Innnovationskraft und Experimentierfreude mit dem Doris-Winter-Gedächtnis-Preis geehrt worden ist. Weitere Künstlerinnen aus der Schweiz, die überproportional gut vertreten ist, stehen für die aktive Art-Quilt-Szene des Landes.

Die Ausstellung war in den vergangenen Monaten in ausgewählten Museen in Deutschland und Österreich zu sehen und wird ab August 2020 auf dem Festival of Quilts in Birmingham präsentiert. Zur 7. Europäischen Quilt-Triennale ist ein Katalog erschienen, der im Shop des Textilmuseums erhältlich ist.

Des Weiteren organisiert das Textilmuseum St.Gallen eine Reihe von Führungen, Workshops und Museumsgesprächen zur Ausstellung. Detaillierte Informationen zum Programm sind ab Januar 2020 auf der Website https://www.textilmuseum.ch/category/veranstaltungen/ abzurufen.

