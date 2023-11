Hamilton International Ltd

Hamilton - Happy Holidays, Wherever You Are

Inspiriert von der Magie der Nordlichter geht es bei „Happy Holidays, Wherever You Are“ darum, besondere Erinnerungen mit den Menschen zu schaffen, die am meisten zählen – egal, wo sie gerade sind.

Mit dem Setting im hohen Norden, inmitten der faszinierenden Polarlichter, weckt die Kampagne ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, dem die Entfernung nichts anhaben kann. Manchmal sind wir uns erst richtig nah, wenn wir uns an weit entlegene Orte wagen.

Die Uhren von Hamilton haben ihre Wurzeln im Pioniergeist. Die folgende Auswahl richtet sich an Entdecker in Ihrem Leben. Finden Sie ein perfektes Geschenk, das garantiert in Erinnerung bleibt.

CELINE DALBY

Marketing Specialist Swiss Market & International I +41 32 321 49 19

HAMILTON INTERNATIONAL Ltd.