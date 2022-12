Polyplastics Co., Ltd.

Polyplastics entwickelt neue Hohlraumprognosetechnologie für Spritzgussprodukte aus Polyoxymethylen (POM)

Tokio (ots/PRNewswire)

Polyplastics Co., Ltd., ein führender globaler Anbieter von technischen Thermoplasten, hat die einzigartige CAE-Analysetechnologie entwickelt, die das Auftreten von Vakuumhohlräumen in Spritzgussprodukten aus DURACON® POM prognostiziert. Dieses neue CAE-Tool kann das Risiko der Bildung von Hohlräumen vor der Herstellung des Formteils vorhersagen, was dazu beiträgt, die Anzahl von Versuchsprobestücken zu reduzieren, den Entwicklungszyklus zu verkürzen und den Energieverbrauch zu senken.

Foto:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202211220145/_prw_PI1fl_5xTHRjBB.png

Die Hohlraumprognosetechnologie von Polyplastics berücksichtigt die Veränderungen der Variablen, einschließlich Temperatur und Druck während des Harzerstarrungsprozesses bei der Verwendung von DURACON® POM. Diese Technologie verifiziert die Form, die Formherstellungsbedingungen und die Auswirkungen von Änderungen in der Angusslage im Voraus und visualisiert die Größe der Hohlräume sowie die Positionen, an denen sie sich bilden.

Eine Art von Pressfehler sind hohle Taschen, die als Hohlräume bezeichnet werden und sich in der Nähe der Mitte von dicken Spritzgussprodukten bilden. Parameter wie beispielsweise Volumenschwund, der als Ergebnis aus Flussanalysen erzeugt wird, wurden konventionell für die Hohlraumprognose verwendet, aber die Genauigkeit dieser Methode war problematisch, da das eigentliche Phänomen nicht wiederhergestellt werden kann.

Die neue Hohlraumprognosetechnologie ist eine völlig neue Methode, die die Flussanalyse mit der Strukturanalyse verbindet, um die Bildung von Hohlräumen entsprechend der in Spritzgussprodukten auftretenden Belastung zu prognostizieren, unter Berücksichtigung der Formteilschwindung, des Elastizitätsmoduls und der Druckverteilung während des Harzerstarrungsprozesses. Da es Hohlräume mit hoher Genauigkeit prognostizieren kann, bevor die Formteile hergestellt werden, verspricht diese Technologie, den Entwicklungszyklus zu verkürzen, die Produktentwicklungskosten zu senken und den Energieverbrauch für Simulationen zu reduzieren.

Polyplastics bietet die neue Technologie im Rahmen seiner allgemeinen technischen Unterstützung für aktuelle POM-Kunden an.

Weitere Informationen finden Sie auf

https://www.polyplastics-global.com/en/approach/16.html

Informationen zu Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von technischen Thermoplasten. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT. Das Unternehmen hat den größten globalen Marktanteil an POM, LCP und COC. Dank mehr als 50 Jahren Erfahrung wird das Unternehmen von einem starken globalen F&E-Netzwerk sowie durch Produktions- und Vertriebsressourcen unterstützt, die in der Lage sind, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig wandelnden globalen Markt zu entwickeln.

*DURACON® ist eine eingetragene Marke der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/polyplastics-entwickelt-neue-hohlraumprognosetechnologie-fur-spritzgussprodukte-aus-polyoxymethylen-pom-301694452.html