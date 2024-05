LG Electronics

LG STARTET GLOBALE KAMPAGNE „OPTIMISM YOUR FEED" FÜR MEHR BALANCE IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Die von globalen Influencern zusammengestellte Playlist „Optimism your feed" ermöglicht es Nutzern, sich mit optimistischen und inspirierenden Inhalten in ihren Social Media Feeds zu beschäftigen

LG Electronics (LG) startete heute eine globale Kampagne mit dem Titel „Optimism your feed". Sie soll Nutzern helfen, mehr Optimismus in ihre sozialen Medien zu bringen, indem sie sie auffordert, sich proaktiv mit positiven und inspirierenden Inhalten in ihren Feeds zu beschäftigen.

„Als kundenorientierte Marke ist LG ein leidenschaftlicher Verfechter des Optimismus. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen positiv zu verändern, indem wir sowohl online als auch in der realen Welt bewusst positive Aktivitäten umsetzen", sagte Kim Hyo-eun, Vizepräsidentin und Leiterin der Abteilung für Markenmanagement von LG. „Auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz bleibt LG seinem Versprechen „Life's Good" treu. Wir werden weiterhin das Leben unserer Kunden mit einem menschenzentrierten Ansatz verbessern und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft fördern."

Eine neue, von LG in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass die sozialen Medien sowohl eine Quelle der Angst als auch ein Ort sind, an dem Menschen Unterhaltung suchen, mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und sich über Nachrichten und aktuelle Ereignisse informieren. Laut der Umfrage gibt fast die Hälfte der Befragten (45 %) an, dass ihre Social-Media-Feeds ebenso viele negative wie positive oder mehr negative Inhalte enthalten. Einer von vier Befragten (28 %) gab an, dass negative Inhalte in ihren sozialen Medien ihre Ängste verstärkt haben und einer von fünf (20 %) sagte, dass sie dadurch unglücklich geworden sind. Weitere Studien deuten ebenfalls darauf hin, dass Algorithmen häufig negative und nischenbezogene Gespräche fördern.

In der weltweiten Umfrage wurde versucht, die Auslöser zu verstehen, die die Funktionsweise der Algorithmen beeinflussen, und herauszufinden, wie man den Anteil positiver Inhalte in seinem Feed erhöhen kann. Das Ergebnis ist die Playlist „Optimism your feed" mit Originalinhalten, die bei Interaktion optimistischere Inhalte in den Feed ziehen.* „Optimism your feed" ist Teil der globalen LG-Kampagne Life's Good, die letztes Jahr eingeführt wurde, um Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, das Leben mit einer optimistischen Einstellung anzugehen.

Die Playlist „Optimism your feed" wurde in Zusammenarbeit mit globalen Influencern erstellt, die für ihre optimistischen Einflüsse bekannt sind, darunter Tina Choi, Victoria Browne, Josh Harmon und andere. Sie enthält über 20 Kurzvideos, die von Motivation bis zu Wohlfühlinhalten reichen.

Darüber hinaus berät sich LG mit Social-Media-Experten wie der Professorin Casey Fiesler, einer Informationswissenschaftlerin und Technologieethikerin mit einem Doktortitel in Human Centered Computing. Fiesler forscht und lehrt in den Bereichen Technologieethik, Internetpolitik und Online-Gemeinschaften und hat zu Themen wie der Moderation von Inhalten in sozialen Medien und Empfehlungssystemen veröffentlicht. Auch als Autorin von Inhalten klärt sie die Öffentlichkeit über diese Themen auf.

Soziale Medien sind zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden, und Algorithmen spielen eine wichtige Rolle bei den Inhalten, die wir in diesen Bereichen sehen. Die globale Playlist und Kampagne von LG gibt Nutzern die Möglichkeit, mehr positive und aufmunternde Beiträge zu sehen. Indem wir bewusster auswählen, worauf wir uns einlassen, können wir mehr Optimismus, Ausgeglichenheit und Glück in unser Leben bringen.

Laut Fiesler „bestimmen Empfehlungsalgorithmen, was wir in sozialen Medien sehen, indem sie vorhersagen, mit welchen Inhalten wir uns wahrscheinlich beschäftigen werden. Diese Algorithmen können uns daher in immer spezifischere Nischen schicken - zum Guten und zum Schlechten. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzer, wenn sie nicht kontrolliert werden, schnell in negative Kaninchenlöcher geraten und auf schädliche Inhalte stoßen können. Eine unserer ersten Verteidigungslinien muss darin bestehen, unsere digitale Kompetenz zu verbessern und mehr darauf zu achten, wie Algorithmen unsere Online-Erfahrungen beeinflussen. Und die gute Nachricht ist, dass wir eine gewisse Kontrolle über den Input für diese algorithmischen Vorhersagen haben; wenn wir uns entscheiden, uns mit optimistischen Inhalten zu beschäftigen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir mehr davon sehen werden."

Victoria Browne, eine globale Influencerin und TEDx-Rednerin, sagte: „Die Algorithmen in unseren sozialen Kanälen können einen großen Einfluss auf die Inhalte haben, die wir online sehen, was sich auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Deshalb ist ,Optimism your feed' meine Leidenschaft, und ich hoffe, dass die Menschen diese Playlist als Grundlage nutzen, um ihren Algorithmus neu zu trainieren und Positivität in allen Aspekten ihres Lebens zu fördern. Das Stigma und die Schwierigkeit, sich mit psychischer Gesundheit zu befassen, liegen zu einem großen Teil darin, dass sie nicht gesehen wird. Mit dieser Kampagne wollen wir sagen, dass du deine Freunde ansprechen solltest und dass wir uns gegenseitig helfen können. Unser Algorithmus sollte Inhalte empfehlen, durch die wir uns mehr mit den Menschen verbunden fühlen, nicht weniger."

Die Playlist „Optimism your feed" ist auf dem globalen TikTok-Kanal von LG (@lge_lifesgood) und dem globalen YouTube-Kanal (@LGGlobal) zu finden und wird später durch die Zusammenarbeit mit Influencern auf der ganzen Welt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verbreitet. Weitere Einzelheiten sind auf der Kampagnenseite www.lg.com/lifesgood zu finden.

* Laut einer weltweiten Umfrage, die Dynata im Auftrag von LG im Jahr 2024 durchgeführt hat.

Methodik der Erhebung

Zeitplan: Die Feldarbeit wurde vom 26. April bis 2. Mai 2024 durchgeführt

Länder: USA, Mexiko, Brasilien, Deutschland, Frankreich, VAE, Saudi-Arabien, Vietnam, Südkorea, Indien, Australien

Alter: Personen zwischen 22 und 65 Jahren und wöchentliche TikTok- oder Instagram-Nutzer

Stichprobengröße: 400 Befragte in den USA, 200 Befragte auf den übrigen Märkten

Methode: Quantitative Online-Umfrage mit Fragebogen über das Dynata-eigene Panel

Informationen zu LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator im Bereich Technologie und Unterhaltungselektronik, der in fast allen Ländern vertreten ist und mehr als 74.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die vier Unternehmen von LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions und Business Solutions – kommen zusammen auf einen weltweiten Umsatz von über 84 Billionen KRW im Jahr 2023. LG ist ein führender Hersteller von Consumer- und Commercial-Produkten wie Fernsehern, Haushaltsgeräten, Luftlösungen, Monitoren, Automobilkomponenten und -lösungen. Die Premium-Marken LG SIGNATURE und das intelligente LG ThinQ sind auf der ganzen Welt bekannt. Besuchen Sie www.LGnewsroom.com für die neuesten Nachrichten.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2424629/LG_Electronics_Lifes_Good_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2424630/LG_Electronics_Lifes_Good_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2424631/LG_Electronics_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-startet-globale-kampagne-optimism-your-feed-fur-mehr-balance-in-den-sozialen-medien-302160015.html