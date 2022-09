Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer Trophy 2022: Landwirt Matthias Baumann ist bester Schweizer Berufsmeister

St. Gallen (ots)

Es waren die grössten SwissSkills der Geschichte: 150 Berufe, 85 Berufsmeisterschaften und 1000 junge Berufsleute, die um den Titel als bester Schweizer Berufsmeister oder beste Schweizer Berufsmeisterin kämpften. Gold holte sich Matthias Baumann, Landwirt aus Madiswil BE. Er sicherte sich damit die Debrunner Acifer Trophy 2022: einen Ford Puma.

Nach 2014 und 2018 fanden die Schweizer Berufsmeisterschaften «SwissSkills» 2022 zum dritten Mal zentral in Bern statt. Auf dem Gelände der BERNEXPO erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer vom 7. bis 11. September 150 Berufe, 85 Berufsmeisterschaften und die 1000 besten Lernenden der Schweiz live in ihrem Beruf. Damit waren die SwissSkills 2022 die grössten der Geschichte. Gleichzeitig sind sie Qualifikationsbasis für die EuroSkills 2023 und die WorldSkills 2024.

Ein Auto für den besten Schweizer Berufsmeister

Gold und damit den Titel des besten Schweizer Berufsmeisters 2022 holte sich Matthias Baumann aus Madiswil BE. Der junge Landwirt erreichte die höchste Punktzahl an den SwissSkills und gewann damit die Debrunner Acifer Trophy: Er darf ein Jahr lang gratis einen Ford Puma mit Hybridmotor fahren. Die Trophy vergibt Debrunner Acifer seit 2005. An der SwissSkills-Siegesfeier gratulierte Bundesrat Guy Parmelin allen 279 Medaillengewinnerinnen und -gewinnern persönlich.

Debrunner Acifer fördert den Berufsnachwuchs

Als langjährige Gold-Partnerin der SwissSkills stellt die Debrunner Acifer AG dem Anlass finanzielle Mittel zur Verfügung und ist exklusive Ausrüsterin für Arbeitsschutz und Arbeitskleidung. «Die Berufsbildung und die Berufslehre sind für den Werkplatz Schweiz extrem wichtig», sagt Armin Lutz, Leiter Unternehmenskommunikation der Debrunner Koenig Gruppe. «Im internationalen Wettbewerb sehen wir immer wieder, wie kompetitiv wir sind und wie wichtig das für die Anerkennung unseres Landes ist. Deshalb unterstützen wir die SwissSkills mit Stolz.»

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen «Stahl & Metalle» und «Technische Produkte» am Markt tätig. Mit dem Bereich «Stahl & Metalle» bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich «Technische Produkte» deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.

Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160’000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.

www.d-a.ch