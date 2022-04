EcoFlow Europe s.r.o.

EcoFlow DELTA Pro Ecosystem gewinnt den 2022 Red Dot Design Award

Berlin, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die Lösung für erneuerbare Energien erhält eine Auszeichnung in der Kategorie Produktdesign, bevor sie vollständig auf den Markt kommt

EcoFlow, das Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen wurde mit dem 2022 Red Dot Design Award ausgezeichnet, wobei das EcoFlow DELTA Pro und das Zubehör für das Ökosystem als Gewinner in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet. Der Red Dot Design Award ist einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Seit über 60 Jahren steht der „Red Dot" für herausragendes Design in aller Welt.

„Wir sind begeistert, dass das EcoFlow DELTA Pro-Ökosystem von der Red Dot-Jury anerkannt wurde", sagte Thomas Chan, R&D Director bei EcoFlow. „Es ist eine wunderbare Bestätigung für unsere Produktdesign-Philosophie, die von Anfang an darauf ausgerichtet war, eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen. Dies ist eine weitere Auszeichnung und ein weiterer Meilenstein für EcoFlow und unsere Produkte."

Am selben Tag gab EcoFlow auch bekannt, dass die lang erwartete vollständige Freigabe des EcoFlow DELTA Pro Ökosystems am 15. April erfolgen wird. Das gesamte Ökosystem, das die DELTA Pro Portable Power Station und das gesamte dazugehörige Zubehör umfasst, ist die branchenweit erste integrierte Energielösung für die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom, die Privatpersonen und Unternehmen einen nachhaltigen Umgang mit Energie ermöglicht.

„EcoFlow hat sich durch die ständige Entwicklung innovativer Lösungen für erneuerbare Energien zu einem wichtigen Akteur auf dem Weg zur weltweiten Klimaneutralität entwickelt, und der Erfolg des EcoFlow DELTA Pro Ökosystems ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn", so Chan.

Das EcoFlow DELTA Pro-Ökosystem wurde erstmals im Juli 2021 auf Kickstarter vorgestellt und sammelte in kürzester Zeit über 10 Millionen Euro ein, womit es den damaligen Rekord der Plattform für das am meisten finanzierte Technologieprojekt brach. Im Oktober desselben Jahres wurde die Basiseinheit des Ökosystems - die EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station - in die Liste der 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 der TIME aufgenommen.

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 100 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 300 lokalen Einzelhändlern.

donna.ding@ecoflow.com