Huawei: Städte in Bewegung halten, urbane Schienenintelligenz verstärken

Hongkong (ots/PRNewswire)

Der Huawei Smart Urban Rail Summit fand in Hongkong, China, unter dem Motto „Steaming Ahead with Cloud-Network Convergence and Data & AI Enablement for Smart Urban Rail" statt.

Thomas Xu, Vice President der Huawei-Geschäftseinheit Smart Transportation und Leiter der Abteilung Partnerentwicklung und Vertrieb der Geschäftseinheit, betonte, wie wichtig es ist, die am besten geeigneten Informations-, digitalen und intelligenten Technologien für die Erfüllung spezifischer Serviceanforderungen zu ermitteln.

Dr. Tony Lee Kar-yun, Operations and Innovation Director bei MTR, ist der Ansicht, dass die Integration digitaler Ressourcen und innovativer KI-Anwendungen die betriebliche Effizienz und das Fahrgasterlebnis verbessern kann, und wies darauf hin, dass diese Integration die Grundlage für einen effizienteren städtischen Nahverkehr und ein angenehmeres Gemeinschaftsleben bilden wird.

Xi Xiaodong, Chefingenieur der Shanghai Rail Transit Maintenance Support Co., Ltd., betonte die Notwendigkeit für Metro-Betreiber, externe Ressourcen zu integrieren und interne Kernkompetenzen zu verbessern, um eine hochwertige Entwicklung zu erreichen.

Nelson Huang, Rail Business Director der Huawei-Geschäftseinheit Smart Transportation, erklärte, dass Huawei innovative IKT wie Cloud, Big Data, 5G, KI und IoT als digitale und intelligente Grundlage für den Nahverkehr integriert.

Xiong Xinbin, Rotating CEO und Senior Vice President des Beijing Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering (BRI), wies darauf hin, dass das Unternehmen Pangu-Modelle einsetzt, um den Schienenverkehr zu stärken, Ascend und Kunpeng nutzt, um eine solide Datengrundlage zu schaffen, und KI integriert, um eine umfassende intelligente O&M-Plattform zu entwickeln.

Während der anschließenden Salon-Gesprächsrunde erörterten Ji Kun, Overseas Rail Solution Director der Huawei-Geschäftseinheit Smart Transportation, Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman, Vorsitzender der Malaysian Rail Industry Corporation (MARIC), Chan Hing-keung, Chief of Operations Engineering Service & Innovation bei MTR, Xi Xiaodong, Chief Engineer of Shanghai Metro Maintenance and Support, Xiong Xinbin, Rotating CEO and Senior Vice President von BRI, und David Xu, Vice President der Business Unit Solution Development I&V von Huawei. Xiong Xinbin, Rotating CEO und Senior Vice President von BRI, und David Xu, Vice President der Huawei-Geschäftseinheit Smart Transportation und Leiter der Abteilung Lösungsentwicklung I&V der Geschäftseinheit, Szenarien zur Technologiebefähigung, Transformationsprobleme, die Gewinnung von Datenwerten und die Verbesserung der Benutzererfahrung.

Huawei hat bereits mehr als 300 Stadtbahnlinien in über 70 Städten auf der ganzen Welt bedient. In Zukunft wird Huawei seine Zusammenarbeit mit Industriepartnern vertiefen, indem sich das Unternehmen konsequent an das Prinzip „Offenheit, Zusammenarbeit und gemeinsamer Erfolg" hält. Das Unternehmen ist entschlossen, bequemes Reisen und eine reibungslose Logistik sowie ein digitales und intelligentes Transportwesen zu realisieren.

