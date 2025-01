bexio ag

bexio Pay: Die Zukunft des Ausgabenmanagements für Schweizer KMU

Rapperswil (ots)

bexio vereinfacht seit elf Jahren den Arbeitsalltag von über 80'000 Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups in der Schweiz. Dank dem neusten Produkt bexio Pay gewinnen sowohl KMU als auch Treuhänder noch mehr Zeit für ihre Kunden - alle Ausgaben werden bei voller Kontrolle vollautomatisch verbucht.

bexio erweitert sein Produktportfolio um eine innovative Lösung für das Ausgabenmanagement: bexio Pay. Mit dieser auf dem Schweizer Markt erst- und einmaligen Lösung können Unternehmen ihre Spesen sowie sämtliche Ausgaben einfach, schnell und sicher verwalten - die bexio-Debitkarte ist der Schlüssel zum Zeitgewinn.

CEO Markus Naef erklärt diesen bedeutenden Schritt: "Wir hören unseren Kunden zu und entwickeln Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir bei bexio treiben die digitale Transformation von KMU voran und möchten, dass unsere Kunden heute wie morgen in der digitalen Welt bestehen und wachsen können. bexio Pay ist ein Ergebnis dieser Mission. Mit innovativen Lösungen wie bexio Pay setzen wir neue Massstäbe hinsichtlich Kundenerlebnis, Kundennutzen und digitalisieren die Branche."

bexio Pay ist DIE Lösung für ein stressfreies Ausgabenmanagement. Automatische Verbuchung, volle Kontrolle und flexible Einsatzmöglichkeiten machen bexio Pay zum idealen Begleiter für alle Unternehmen, die ihre Finanzen im Griff haben wollen. Die Ausgaben können ganz einfach mit der virtuellen oder physischen Debitkarte bezahlt werden - diese werden automatisch (touchless) direkt im bexio-Konto an richtiger Stelle verbucht. Das Ergebnis: Mehr Flexibilität, Leichtigkeit, volle Kostenkontrolle und vieles mehr. Naef ergänzt: "Manuelle Spesenabrechnungen Ende Monat und Zeitverschwendung waren gestern. Die Zukunft heisst bexio Pay!"

bexio Pay bietet jedoch noch mehr: Unter anderem Multiwährungskonten mit kostenlosen Lokal-Überweisungen in fünf Währungen (EUR, CHF, GBP, USD, CAD) sowie gebührenfreie Auslandszahlungen in über 20+ Währungen und vorteilhafte Wechselkurse 24/7. bexio Pay - Embedded Finance at its best!

bexio Pay wird in Partnerschaft mit amnis lanciert. Das FinTech Start-Up wurde 2014 in Zürich gegründet und steht für Schweizer Qualität. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Schweizer KMU eine All-in-One Finanzplattform zu bieten, damit diese ihre Zahlungen noch effizienter abwickeln können. Zusammen mit bexio ergibt das ein perfektes Match und die bexio-Kunden profitieren von doppeltem Finanz Know-how.

Mehr Informationen zu bexio Pay: https://www.bexio.com/de-CH/bexio-pay

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und

Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG besteht mittlerweile seit über zehn Jahren, wächst stark, bedient über 80'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 200 Mitarbeitende. www.bexio.com