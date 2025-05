Huawei

„Netzbildende Energiespeichersysteme für alle Szenarien" von Huawei Digital Power beschleunigen die globale Energiewende und den Aufbau neuer Energiesysteme

Auf der Intersolar Europe 2025 hielt Huawei Digital Power eine Veranstaltung zur Vorstellung seiner FusionSolar-Strategie und zur Einführung neuer Produkte unter der Überschrift „Smart PV & ESS: Powering a Grid Forming Future". Auf der Veranstaltung, auf der rund 300 Kunden und Partner aus aller Welt zugegen waren,wurden netzbildende Lösungen für alle Szenarien sowie hochwertige Entwicklungen für die Netzbildung vorgestellt. Dabei wurden netzbildende Energiespeichersysteme (Grid-forming ESS) der nächsten Generation und Lösungen für den Einsatz in Versorgungsnetzen, Mikronetzen, Gewerbe- und Industrieanwendungen sowie im privaten Bereich präsentiert. Mit den auf dem Event vorgestellten Lösungen wurde die Erneuerbare-Energien-Branche quasi in das Zeitalter der Netzbildung katapultiert.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power, kündigte das strategische Ziel an, die „4T"-Technologien (Bit, Watt, Wärme (Heat) und Batterie) zu integrieren, um die Energieinfrastruktur für neue Stromsysteme aufzubauen. Außerdem stellte er drei zentrale Wertversprechen vor: Netzbildung für alle Szenarien, Sicherheit von Zelle zu Zelle und „One matches all", welche die Entwicklung neuer, vollständig aus erneuerbaren Energien gespeister Stromsysteme beschleunigen sollen.

Netzbildung für alle Szenarien: Die Netzbildungstechnologie wird bei der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -nutzung eingesetzt, um die langfristige Stabilität der neuen Stromsysteme zu gewährleisten. Sicherheit von Zelle zu Zelle: In jeder Phase werden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Sicherheit von Ausrüstung, Personal und Anlagen zu gewährleisten. „One matches all": Die Hardware unterstützt eine flexible Skalierbarkeit und eine reibungslose Entwicklung der C-Rate, also der Lade- und Entladegeschwindigkeit von Speichern. Die KI-gestützte kollaborative PV+ESS-Managementplattform kann sich an verschiedene Geschäftsmodelle anpassen, um eine Vorhersage des Energieertrags und eine automatische Optimierung der Betriebsstrategien zu ermöglichen.

Huawei FusionSolar ist bestrebt, hochwertige Lösungen zu liefern und ein offenes Ökosystem zu fördern. Das Unternehmen bietet seinen Kunden wettbewerbsfähigere Lösungen und Partnern mehr Entwicklungsmöglichkeiten und fördert die hochwertige Entwicklung der Branche.

Steve Zheng, President of Smart ESS Business, Huawei Digital Power, stellte die nächste Generation der „Smart String Grid Forming ESS Platform" für alle Szenarien vor, die das neue Smart String Grid Forming ESS für Versorger und Gewerbe- und Industrieanwendungen umfasst. Die Smart String Grid Forming ESS Platform von Huawei wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Netzintegration erneuerbarer Energien und der ESS-Sicherheit zu bewältigen. Sie bietet Netzbildung für alle Szenarien, Sicherheit von Zelle zu Zelle, Kosteneffizienz über den gesamten Lebenszyklus und vollständige Digitalisierung. Die Plattform definiert den goldenen Standard der Netzbildungsfähigkeiten: Netzbildende ESS können sich jederzeit an jeden Ladezustand des Batteriespeichersystems und jeden Netzstabilitätsfaktor anpassen und gleichzeitig die Systementwicklung zur Verbesserung künftiger Stromnetze unterstützen.

Die Lösung wurde bereits für das 1,3-GWh-ESS- und 400-MW-PV-Projekt im Rahmen des „The Read Sea"-Projekts im Nahen Osten eingesetzt. Bei diesem Projekt handelt es sich um das weltweit größte PV+ESS-Mikronetz, das die Stadt mit 100 % erneuerbarer Energie versorgt. Das Mikronetz ist seit mehr als 18 Monaten stabil in Betrieb und hat in dieser Zeit mehr als 1 Milliarde kWh Ökostrom geliefert. Das 30-MW-PV- und 6-MW/24-MWh-ESS-Projekt in der Präfektur Ngari in China nutzt die Smart-PV+ESS-Lösung von Huawei. Das vollständig netzbildende Kraftwerk befindet sich in großer Höhe (ca. 4.600 m) mit extrem niedrigen Temperaturen und schwachen Netzbedingungen. Seine PV-Leistung kann von 1,5 MW auf 12 MW erhöht werden, was die PV-Integration um 75 % erhöht. Nach den Statistiken des Kraftwerks leistet das ESS mehr als 30 Mal innerhalb von 10 Tagen Netzunterstützung. Das Smart String Grid Forming ESS von Huawei holt mit Hilfe von Leistungselektronik mehr aus der Energiespeicherung heraus und gewährleistet durch digitale Intelligenz Netzsicherheit und -stabilität. Damit wird weltweit ein neues Kapitel der netzbildenden erneuerbaren Energien aufgeschlagen.

Darüber hinaus definiert Huawei Digital Power die ESS-Sicherheit mit sechs Zelle-zu-Netz-Sicherheitsdesigns neu, um den Sicherheitsschutz von der herkömmlichen Container-Ebene auf die raffiniertere Pack-Ebene zu erweitern und so einen sichereren Schutz für das ESS zu gewährleisten. In Kombination mit der mehrdimensionalen, voll vernetzten und intelligenten Diagnose des Batteriemanagementsystems (BMS) wird die proaktive Sicherheitsfähigkeit des Systems erheblich verbessert und die gesunde Entwicklung der Energiespeicherindustrie sichergestellt.

SUN POWER, President of Residential PV & ESS Business, Huawei Digital Power, hat die neue Home Energy Management Solution 6.0 vorgestellt, die grüne Stromerzeugung und intelligenten Energieverbrauch abdeckt und damit den Weg für das Energiemanagement in Privathaushalten weist. Diese Lösung umfasst eine ganze Reihe neuer Produkte, wie den ESS LUNA S1-7kWh für Wohngebäude. Der ESS verfügt über eine branchenführende 15-Jahres-Garantie, über 40 % mehr nutzbare Energie als der Branchendurchschnitt und eine bedarfsabhängige Kapazitätserweiterung auf bis zu 252 kWh. Es kann auch an eine Vielzahl von Szenarien für Privathaushalte und kleine gewerbliche Unternehmen angepasst werden. Die PV+ESS-Lösung für Privathaushalte von Huawei ist dank ihrer starken technischen Fähigkeiten zur ersten Wahl für 3,9 Millionen Haushalte und 30.000 Installateure weltweit geworden. Von einem Null-Kohlenstoff-Haus in Italien bis hin zu einer PV-Stadt in Schweden ist diese Lösung optimal für die Energieunabhängigkeit von Haushalten und die gemeinsame Nutzung von Energie.

Huawei FusionSolar hat sich dem strategischen Ziel verschrieben, die Netzbildungsstandards für alle Szenarien neu zu definieren. Huawei bietet globalen Kunden und Partnern vollständig netzbildende und hochwertige intelligente PV+ESS-Lösungen, die über die bisherigen Erwartungen hinausgehen und die globale Energiewende und den Aufbau neuer Energiesysteme beschleunigen.

