Huawei bringt KI-zentrierte 5,5G-Lösungen auf den Markt, um die Ära der mobilen KI einzuleiten

Shenzhen, China, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Bei der Produkt- und Lösungsvorstellung von Huawei während des MWC Barcelona 2025 stellte Cao Ming, Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Wireless Solution, KI-zentrierte 5.5G-Lösungen vor. Cao sagte: „Die mobile KI boomt und bringt drei große Veränderungen für Mobilfunknetze mit sich, und zwar in Bezug auf das Nutzererlebnis, die Betriebs- und Verwaltungsabläufe und die Geschäftsmodelle. Huawei bringt die absichtsgesteuerten KI-zentrierten 5.5G-Lösungen auf den Markt, um Betreibern dabei zu helfen, die sich bietenden Chancen zu nutzen, indem sie vielfältige KI-Anwendungserfahrungen, einen effizienten Betrieb und eine hohe Netzautonomie sowie eine mehrstufige Monetarisierung des Geschäfts ermöglichen."

Die mobile KI kommt allen zugute und führt zu drei bedeutenden Veränderungen in der Mobilfunkbranche.

Künstliche Intelligenz (KI) hat tiefgreifenden Einfluss auf jeden Menschen, jedes Unternehmen und jede Gesellschaft auf der ganzen Welt. Gleichzeitig bringen Mobilfunknetze KI in jeden Winkel der Welt. Diese für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung von KI und Mobilfunknetzen stellt höhere Anforderungen an die Mobilfunknetze und verändert die Mobilfunkbranche in dreifacher Hinsicht.

Erstens wandelt sich das Benutzererlebnis von der Downlink-Gravitation zu verschiedenen Dimensionen. Dies bedeutet, dass sich die mobilen Verbindungen von Mensch zu Mensch auf Mensch zu KI und KI zu KI ausweiten, was zu einem Bedarf an vielfältigeren Fähigkeiten führt, einschließlich eines höheren Uplinks für multimodale KI-Interaktionen, einer geringeren Latenz für Agent-Chats in Echtzeit und einer zellfreien Abdeckung für die allgegenwärtige KI-Zugänglichkeit.

Zweitens wandelt sich der Netzbetrieb vom autonomen Netz (AN) L3 zum AN L4 und darüber hinaus. Es wird erwartet, dass der beträchtliche Anstieg des KI-Datenverkehrs den Stromverbrauch von Geräten, Netzwerken und Clouds erheblich steigern wird. Darüber hinaus bedeuten wachsende KI-Verbindungen einen komplexeren Netzbetrieb und -management. Diese Faktoren unterstreichen die Notwendigkeit einer hochgradigen Netzautonomie zur Steigerung der Produktivität.

Drittens wandeln sich die Geschäftsmodelle von einer verkehrsabhängigen zu einer multifaktoriellen Monetarisierung. KI-Anwendungsinnovationen erhöhen die Erlebnisdimensionen und ermutigen die Betreiber, von der Verkehrs- zur Erlebnismonetarisierung überzugehen. Die wachsende Popularität von KI-Diensten schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung der konnektivitätsorientierten Monetarisierung auf die wertorientierte Monetarisierung.

Die absichtsgesteuerten KI-zentrierten 5.5G-Lösungen ermöglichen es Betreibern, eine solide Konnektivitätsinfrastruktur für mobile KI aufzubauen.

Die KI-zentrierten 5.5G-Lösungen von Huawei stützen sich auf absichtsgesteuerte Implementierungen, um Betreibern bei der Bewältigung dieser drei großen Veränderungen zu helfen. Dazu gehören die Lösungen von GigaGear, GreenPulse und GainLeap, die Netzwerke in die Lage versetzen, eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, produktiver zu werden und gleichzeitig mehr Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

GigaGear konzentriert sich auf die absichtsgesteuerte Zusammenarbeit von Ressourcen im Zeit-, Frequenz-, Raum- und Energiebereich, um eine effiziente, flexible Planung in Netzwerken für verschiedene Benutzer und Szenarien zu gewährleisten. Dadurch werden KI-Anwendungen mit hervorragenden adaptiven und vielfältigen Erfahrungen auf der ganzen Linie ausgestattet.

GreenPulse führt eine absichtsgesteuerte Automatisierung ein, um die spektrale und energetische Effizienz zu maximieren. Die Lösung umfasst die Zusammenarbeit mehrerer Agenten, die präzise Energieeinsparungen für „0 Bit, 0 Watt, 0 Verlust" automatisiert und eine hohe Netzwerkautonomie für „0 Berührung, 0 Warten, 0 Fehler" bietet.

GainLeap ermöglicht Betreibern ein absichtsgesteuertes Erlebnis und die Monetarisierung von Werten. Es nutzt die RAN Intelligent Service Engine (RISE), um eine bedarfsgerechte Service-Orchestrierung und die Offenheit des Netzes zu ermöglichen. Durch die Koordinierung von Software und Hardware mit dem Funkzugangsnetz (RAN) können die Betreiber unterschiedliche Erfahrungen garantieren.

Die KI-zentrierten 5.5G-Lösungen von Huawei umfassen eine vollständige Palette von 5G-AA Produkten für alle Szenarien und ermöglichen eine absichtsgesteuerte E2E-Automatisierung in Mobilfunknetzen durch nahtlose Zusammenarbeit zwischen 5G-AA Produkten und dem RISE.

„KI-zentrierte 5.5G-Innovationen mit drei bahnbrechenden Lösungen sind erst der Anfang. Auch in Zukunft werden wir gemeinsam mit allen Partnern innovativ sein und weitere Lösungen entwickeln, um den wachsenden Anforderungen der mobilen KI gerecht zu werden", so Cao abschließend.

