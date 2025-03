Huawei

Huawei bringt vier innovative volloptische Lösungen auf den Markt, um KI-zentrierte F5.5G-volloptische Netzwerke für eine Win-Win-Situation im intelligenten Zeitalter aufzubauen

Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auf dem Green All-Optical Network Forum, das während des MWC 25 in Barcelona stattfand, stellte Kim Jin, Vizepräsident der optischen Produktlinie von Huawei, vier innovative volloptische Lösungen vor, die darauf abzielen, globale Betreiber beim Aufbau von KI-zentrierten F5.5G All-Optical-Netzen zu unterstützen, um im intelligenten Zeitalter eine Win-Win-Situation zu schaffen.

Die weltweite KI-Branche boomt und beschleunigt die kommerzielle Nutzung von 10-Gbit/s-Breitbandnetzen für Privathaushalte und volloptischen Metronetzen mit 1 ms. Die innovativen Lösungen von Huawei können End-to-End-Netzwerkimplementierungstools für globale Betreiber bereitstellen.

Optisches Zugangsnetz: Da die künstliche Intelligenz boomt, müssen die COs auf 50G PON aufgerüstet werden, um einen flächendeckenden 10GE-Zugang zu ermöglichen. Huawei hat im vergangenen Jahr die branchenweit erste intelligente OLT-Lösung MA5800T X17 eingeführt. Jetzt bieten wir X15, X8 und X2 an, um den unterschiedlichen Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden. Sie verfügen über die branchenweit höchste T-Level-Weiterleitungskapazität und unterstützen hochdichtes 50G-PON, sodass Betreiber einmalige Netzwerke aufbauen können, um die Entwicklung im nächsten Jahrzehnt zu unterstützen. Die Anschlussdichte beträgt 16, was einen Eins-zu-Eins-Ersatz des Inventars ermöglicht. Die neue FAN Intelligent Engine-Architektur arbeitet mit NCE zusammen, um private Leitungsdienste auf Anwendungsebene, benutzerübergreifende WLAN-Optimierung und bedarfsgesteuerte Rechenleistung zu unterstützen und Betreibern dabei zu helfen, „Network as a Service" zu erreichen.

Metro-Netz: Im vergangenen Jahr brachte Huawei die KI-orientierte All-optical Metro Architecture auf den Markt, um eine Latenzzeit von 1 Millisekunde für DCA und DCI zu ermöglichen. Jetzt bieten wir die branchenweit schnellste 2T-Boardlösung mit einer Wellenlänge an. Mit dem neuen TFLN-Modulator wird die Ein-Wellenlängen-Kapazität von 1,6 Tbit/s auf 2 Tbit/s erhöht, und die Kosten pro Bit werden um 20 % gesenkt. Mit dem Energiesparalgorithmus für Meeresströmungen kann der Leerlaufkreislauf basierend auf dem Echtzeit-Datenverkehr automatisch heruntergefahren werden, wodurch bis zu 50 % Strom gespart werden. Mit der Latenzvorerkennung und -planung kann die Glasfaserlatenz proaktiv erkannt werden, die Latenzkartenansicht unterstützt werden und ein Navigator für die Planung von KI-Diensten bereitgestellt werden.

Backbone-Netz: Die im vergangenen Jahr eingeführte OSN 9800 K-Serie ist die erste DC-orientierte OTN-Lösung der Branche. Jetzt haben wir K12 eingeführt, das mehr Szenarien mit kleineren Regalen unterstützt. Durch einen verbesserten FEC-Algorithmus kann K12 eine um 30 % bessere Leistung und eine um 1000 km längere Übertragungsstrecke für 800G erzielen. Es verkürzt die optische Umleitungszeit von 10 Sekunden auf 50 Millisekunden mit einem Faserspektrum für Hybrid-ASON, wodurch die optimalen Kosten gesenkt werden, während die Verfügbarkeit des Netzwerks bei 99,9999 % bleibt. Zuletzt wurde durch die Einführung von Dual-Feed-Dual-Receive und eines schnellen Deduplizierungsalgorithmus für eine hohe Effizienz der KI-Berechnungen gesorgt.

Intelligente Verwaltung und Kontrolle: Huawei iMaster NCE führt KI für intelligente Verwaltung und Steuerung ein. Bei rein optischem Zugriff kann HBB Agent schlechte Qualität proaktiv im Voraus erkennen und Fehler innerhalb von 1 Minute automatisch beheben, wodurch die Anzahl der Nutzerbeschwerden um 60 % reduziert wird. Bei rein optischen Übertragungen kann die digitale Karte proaktiv Netz- und Servicerisiken erkennen und Probleme innerhalb von 15 Minuten automatisch beheben.

„KI verändert die Welt rasant und bietet ungeahnte Möglichkeiten für optische Netzwerke", so Kim Jin. „Huawei arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um Betreibern dabei zu helfen, KI-zentrierte F5.5G-All-Optical-Netzwerke mit hoher Qualität und Effizienz aufzubauen und neue Möglichkeiten zu nutzen."

