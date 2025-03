Huawei

Huawei: Unterstützung von Netzbetreibern bei der Umgestaltung von Geschäft, Infrastruktur und O&M mit KI

Barcelona, Spanien, 6. März 2025 (ots/PRNewswire)

Während des MWC Barcelona 2025 bringt Huawei Netzbetreiber, Industriepartner und Meinungsführer aus der ganzen Welt zusammen, um die Überschneidung von 5G-Netzen und KI zu erforschen und zu untersuchen, wie sie sich gegenseitig unterstützen können, um neue Wachstumschancen zu erschließen.

Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Lösungen vor:

AI-to-X – Abkürzung für AI-to-Consumers, AI-to-Businesses und AI-to-Homes, einschließlich einer Reihe von Lösungen, die Netzbetreibern helfen können, in neue, gezieltere Bereiche von KI-Diensten zu expandieren und Geschäftswachstum zu erzielen

– Abkürzung für AI-to-Consumers, AI-to-Businesses und AI-to-Homes, einschließlich einer Reihe von Lösungen, die Netzbetreibern helfen können, in neue, gezieltere Bereiche von KI-Diensten zu expandieren und Geschäftswachstum zu erzielen KI-zentrierte Netzwerklösung – Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau von Netzwerken, die den anspruchsvollen Anforderungen neuer KI-Anwendungen gerecht werden und ein reibungsloses und hervorragendes Erlebnis gewährleisten

– Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau von Netzwerken, die den anspruchsvollen Anforderungen neuer KI-Anwendungen gerecht werden und ein reibungsloses und hervorragendes Erlebnis gewährleisten KI-gestütztes O&M – Einsatz von KI zur Wiederbelebung von Netz-O&M und Unterstützung von Netzbetreibern beim Aufbau autonomer L4-Netze (AN) für vollständig intelligente O&M

Diese Diskussionen finden zu einer Zeit statt, in der hochwertige, quelloffene KI-Modelle schnell entwickelt werden und eine neue, vielfältigere Innovationswelle bei KI-Anwendungen auslösen.

Das diesjährige Motto von Huawei lautet „Accelerating the Intelligent World" (Beschleunigung der intelligenten Welt), und der sternenübersäte Stand in Halle 1 ist so gestaltet, dass unzählige intelligente Elemente den Nachthimmel erhellen. Das Unternehmen präsentiert seine Innovationen in den Bereichen digitale Infrastruktur und Serviceanwendungen für Privatpersonen, Haushalte und Unternehmen sowie Erfolgsgeschichten, die gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern entwickelt wurden.

Entwicklung von 5G-Netzen, um neue Chancen zu ergreifen

Ende 2024 wird es weltweit mehr als 2,1 Milliarden 5G-Nutzer geben und die Zahl steigt weiter an. Huawei hat mit Netzbetreibern zusammengearbeitet, um die Entwicklung von 5G durch Geschäfts- und Netzwerkinnovationen voranzutreiben und sie beim Übergang vom mobilen Internet zur mobilen KI zu unterstützen.

Im Jahr 2024 haben eine Reihe von Pionierbetreibern bereits den kommerziellen Start von 5G-Advanced (5G-A) eingeleitet und 5G-A-Pakete für Nutzer in mehr als 200 Städten auf der ganzen Welt auf den Weg gebracht. Für Verbraucher bieten diese Pakete die Vorteile der verbesserten Funktionen von 5G-A, um ein optimiertes Nutzererlebnis für Szenarien wie Livestreaming und Spiele sowie für Metro- und Geschäftsreisen zu ermöglichen. Für Netzbetreiber bieten diese Pakete die Möglichkeit, über die herkömmliche Konnektivität hinauszugehen und ein stärker personalisiertes Erlebnis für verschiedene Nutzer zu monetarisieren. Die Fortschritte der Anbieter in diesen Bereichen haben die Branche in eine Ära der KI-gestützten 5G-A-Konnektivität geführt.

Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern in China, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammen, um innovative Monetarisierungsmodelle zu erforschen, Anwendungsszenarien zu definieren, neue Angebote zu entwickeln und ihre Nutzerbasis auszubauen. Diese Verlagerung des Schwerpunkts von der Konnektivität auf das Erlebnis hat nicht nur die Nutzererfahrung verbessert, sondern auch die Einnahmen der Netzbetreiber erhöht.

KI-zentriertes Netzwerk

Huawei hat seine KI-zentrierte Netzwerklösung eingeführt, die Netzbetreibern dabei hilft, ihre IKT-Netzwerkinfrastruktur aufzurüsten, um die neuen Anforderungen an Bandbreite, Latenz, Abdeckung und Betrieb zu erfüllen, die durch eine Flut neuer KI-Anwendungen entstehen. Sie soll helfen, Telekommunikationsdienste und Geschäftsmodelle schnell umzugestalten, um neue Chancen im Zeitalter der KI zu nutzen.

Angesichts der rasanten Entwicklung von Technologien wie 5G-A, Cloud und KI müssen Netzbetreiber von Konnektivitätsdienstleistern zu digitalen Dienstleistern werden. Um diesen Prozess zu begleiten, bringt Huawei eine dreistufige Technologiearchitektur für Netzbetreiber auf den Markt, die sich von Telcos zu Techcos wandeln wollen. Sie hilft ihnen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

Beschleunigung der industriellen Intelligenz

Auf dem diesjährigen MWC demonstriert das Enterprise Business von Huawei, wie verschiedene Branchen KI in ihre individuellen Geschäftsszenarien integrieren können, indem sie die Referenzarchitektur für industrielle Intelligenz des Unternehmens nutzen.

Während der Veranstaltung präsentierte Huawei 83 verschiedene Branchen-Showcases mit Kunden und führte zehn wichtige Lösungen ein, um gemeinsam mit seinen Partnern die intelligente Transformation zu beschleunigen.

Die Grenzen der Verbrauchergeräte und -erfahrungen verschieben

Das Consumer Business von Huawei wird auf der Veranstaltung eine Reihe von hochwertigen, modischen und technologieorientierten Flaggschiff-Produkten vorstellen. In mehreren szenariobasierten Erlebnisbereichen wird das Unternehmen seine neuesten Innovationen in den Bereichen faltbare Telefone, Fitness und Gesundheit, Fotografie und Kreativität vorstellen und aufzeigen, wie Technologie den Alltag der Menschen bereichern kann.

Huawei glaubt an einen menschenzentrierten Ansatz bei der Entwicklung von Technologien, die die Zukunft gestalten. Im Jahr 2025 wird das Unternehmen weiterhin Verbraucherprodukte entwickeln, die die Grenzen der Technologie erweitern, ein ultimatives intelligentes Erlebnis für alle Benutzerszenarien bieten und eine hochwertige Marke aufbauen, die die Verbraucher lieben und der sie vertrauen.

Der MWC Barcelona 2025 findet vom 3. bis 6. März in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen.

Im Jahr 2025 wird die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced beschleunigt, und KI wird Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft, ihre Infrastruktur und ihren Betrieb umzugestalten. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.

