Ronaldo, Ronaldinho & Agüero stellen Erling Haaland zur Rede, da er ein Clash of Clans-Charakter wird

Der norwegische Fußball-Superstar wurde als Barbarenkönig-Charakter in Clash of Clans, einem der beliebtesten Mobile Games der Welt mit über 2 Milliarden Downloads, angekündigt.

Doch die legendären Fußballer posteten witzelnde Reaktionsvideos auf ihren sozialen Kanälen, in denen sie sagten, dass sie diese Hauptrolle hätten bekommen sollen

Die Fußballlegenden Ronaldo, Ronaldinho und Sergio Agüero haben Starstürmer Erling Haaland mit einem Augenzwinkern online zur Rede gestellt und taten ihren vermeintlichen Unmut gegenüber seinem Riesendeal mit Supercells Videospiel Clash of Clans kund.

Der norwegische Stürmer ist zum berühmten „Barbarenkönig"-Charakter im beliebten Mobile Game geworden, doch die legendären Spieler aus Brasilien und Argentinien behaupten, dass sie diesen Deal verdient hätten – da ihre Charaktere laut ihren eigenen Aussagen viel besser dazu passen.

Ronaldo, dreifacher FIFA-Weltfußballer des Jahres und zweifacher Gewinner des Ballon d'Or, sagte : „Ich kann nicht glauben, dass sie Erling Haaland in Clash of Clans gepackt haben. Ich bin Ronaldo der Erste! Niemand reißt Verteidigungen ein wie Ronaldo der Erste."

Auch Ronaldinho, Weltmeister und Ballon-d'Or-Gewinner, hatte etwas zu sagen : „Ich weiß, dass es bereits einen Magier in Clash of Clans gibt, aber ich erschaffe noch bessere Magie mit einem Ball an meinen Füßen."

Sergio Agüero, Legende der Premier League und der argentinischen Nationalmannschaft, sagte währenddessen: „Egal, was ich mache, er macht es auch. Sei es nun Rekorde brechen oder Videospiele spielen. Und nun ist er in einem Game? Jetzt hör aber auf!"

Alle drei sagten, dass sie das Gesicht der neuen Kampagne von Clash of Clans hätten sein sollen, welche durch die Zusammenarbeit mit dem Norweger zu einem großen Anstieg an Downloads des Spiels geführt hat. Clash of Clans und Haaland haben kürzlich ihre neue Partnerschaft mit einem epischen Trailer im Kinostil gelauncht, der auch über einen eigenen Haaland-Soundtrack verfügte.

Als Antwort auf die Kommentare hatte Erling Haaland Folgendes zu sagen: „Die Typen sind allesamt Legenden und ich würde sie jederzeit in meinem Clan begrüßen."

Das Haaland-Ereignis in Clash of Clans steht hier zum Download bereit.

Über Supercell

Supercell ist eine Spieleentwicklerfirma mit Sitz in Helsinki, Finnland, und Büros in San Francisco, Seoul und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Unternehmen fünf Spiele weltweit auf den Markt gebracht: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale und Brawl Stars. Supercell hegt den Traum, Spiele zu erschaffen, die möglichst viele Menschen über Jahre spielen und die für immer im Gedächtnis bleiben.

