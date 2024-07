Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Winterhilfe am Eidgenössischen Trachtenfest 2024: Drei Tage im Zeichen der Tradition

Zürich (ots)

Wenn Winterhilfe-Zentralpräsident, Prof. Dr. Thierry Carrel, ein Ständchen auf seinem Alphorn bringt und Geschäftsführerin Monika Stampfli Ihre Aufwartung in der Berner Tracht macht, dann kann dies nur eines bedeuten: Es ist das Eidgenössische Trachtenfest 2024. Die Winterhilfe war als Charity-Partnerin mit dabei.

Augenschmaus und Gaumenfreuden, musikalische Höhepunkte und gelebte Traditionen. Das alles und viel mehr bot das Eidgenössische Trachtenfest vom 28. - 30. Juni 2024 in Zürich. Unzählige Personen besuchten den Stand der Winterhilfe auf dem Bürkliplatz, liessen sich mit Winterhilfe-BIRNEL verwöhnen oder nahmen an einer Verlosung teil. "Danke, dass wir dabei sein durften und für die grosszügige Unterstützung. So konnten wir noch mehr Interessierten unser traditionelles Hilfswerk näherbringen." fasste Thierry Carrel den gelungenen Auftritt der Winterhilfe am Eidgenössischen Trachtenfest 2024 zusammen