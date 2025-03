Huawei führt All-Flash-Rechenzentrumsprodukte der neuen Generation und szenariospezifische Branchenlösungen ein

Barcelona, Spanien, 5. März 2025 (ots/PRNewswire) - Während der MWC Barcelona 2025 schlug Bob Chen, Leiter der Optical Business Product Line von Huawei, die Entwicklung optischer Netze hin zu AI Optical Network (AI ON) in der KI-Ära vor. Diese Umgestaltung zielt darauf ab, Konnektivität in 5A-Qualität bereitzustellen und damit eine solide Grundlage für KI-Wachstum und -Wohlstand zu schaffen. Das Zeitalter der KI ist ...

mehr