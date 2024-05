Huawei

Gewinner des globalen Finales des Huawei IKT-Wettbewerbs 2023-2024 bekannt gegeben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 26. Mai fand die Abschluss- und Preisverleihungszeremonie des Huawei ICT Competition 2023–2024 Global Final in Shenzhen statt. Am diesjährigen Wettbewerb nahmen mehr als 170.000 Studierende von über 2.000 Universitäten und Hochschulen aus mehr als 80 Ländern und Regionen teil, was ihn zum größten Offline-Wettbewerb seit seiner Einführung macht. Mehr als 160 Teams mit insgesamt 470 Teilnehmern aus 49 verschiedenen Ländern und Regionen haben sich in nationalen und regionalen Wettbewerben durchgesetzt und das diesjährige globale Finale erreicht, das vom 23. bis 26. Mai in Shenzhen stattfand.

Nach hartem Wettbewerb gewannen 19 Teams aus neun Ländern (Algerien, China, Nigeria, Pakistan, Polen, Philippinen, Tansania, Türkei und Uganda) die Hauptpreise des Praxis- und Innovationswettbewerbs. Der Preis für die beste Social-Media-Popularität wurde von einem Team aus Pakistan gewonnen. Der Green Development Award ging an zwei Teams aus China und Marokko. Der Women in Tech Award wurde an vier Teams aus Kenia, Malaysia, Marokko und Uganda verliehen. Und der TECH4ALL-Preis für digitale Integration wurde von zwei Teams aus China und den Philippinen gewonnen.

Zhou Hong, Präsident des Instituts für strategische Forschung von Huawei, sagte: „Um sicherzustellen, dass alle Menschen wirklich von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren können, während diese Technologien radikale Fortschritte machen, ist es nach Ansicht von Huawei von entscheidender Bedeutung, dass die digitalen Technologien für alle zugänglich sind."

Stefania Giannini, stellvertretende UNESCO-Generaldirektorin für Bildung, sagte in einer Videobotschaft: „Die UNESCO setzt sich für die Wahrung der Grundrechte und die Handlungsfähigkeit aller Lernenden und Lehrenden bei der Nutzung digitaler Technologien und KI ein und fördert eine inklusive, gerechte, offene und sichere digitale Zukunft für alle. Vielen Dank an unsere Partner wie Huawei für ihre langjährige Unterstützung."

Ritchie Peng, Präsident der Abteilung für IKT-Strategie und Geschäftsentwicklung von Huawei, erklärte: „IKT ist der Eckpfeiler der intelligenten Welt. Mit dem Huawei IKT-Wettbewerb wollen wir den Schülerinnen und Schülern eine globale Plattform für Wettbewerb und Ideenaustausch bieten."

Am selben Tag veranstaltete Huawei auch den ICT Accelerating Education Transformation Summit. Auf dem Gipfel zeichnete Huawei 24 Ausbilder mit dem Titel „Huawei ICT Academy Global Most Valuable Instructor" aus. Mit den in diesem Jahr erstmals verliehenen Preisen soll den Ausbildern für ihren wichtigen Beitrag zur Talentförderung gedankt werden, und sie sollen als Vorbilder dafür dienen, wie die klügsten Köpfe noch klüger werden können. Diese Vorbilder werden dazu beitragen, die nachhaltige Entwicklung des Ökosystems der IKT-Talente voranzutreiben.

Der Huawei IKT-Wettbewerb ist ein jährlicher Wettbewerb, der von Huawei für Universitäts- und Hochschulstudenten weltweit veranstaltet wird. Mit dem Wettbewerb möchte Huawei Studenten eine internationale Plattform für einen gesunden Wettbewerb und den Austausch von Ideen bieten. Seit seinem Start im Jahr 2015 hat der Wettbewerb den Schülerinnen und Schülern geholfen, ihre IKT-Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig ihre Innovationsfähigkeit durch den Einsatz neuer Technologien und Plattformen zu steigern. Oberstes Ziel ist es, die technologische Entwicklung voranzutreiben und die digitale Integration in der ganzen Welt zu fördern.

