Huawei veranstaltet "Green ICT for Green Development"-Gipfel in Zusammenarbeit mit Informa Tech

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Anlässlich dem von Huawei in Partnerschaft mit Informa Tech veranstalteten Better World Summit (BWS) hielt Bob Cai, Chief Marketing Officer der Carrier Business Group von Huawei, die Eröffnungsrede mit dem Titel "Green ICT for Green Development" (dt. "Grüne IKT für grüne Entwicklung"). "Als führender, weltweit tätiger Anbieter von IKT-Infrastruktur und intelligenten Geräten integriert Huawei die grüne Entwicklung in alles, was wir tun. Wir sehen dies als Teil unserer sozialen Verantwortung. Darüber hinaus ist Huawei bereit, der beste Partner für Betreiber bei ihren Bemühungen um Klimaneutralität zu werden", so Cai. "Mit unseren innovativen Produkten und Lösungen helfen wir den Betreibern, ihre CO2-Emissionen zu senken und ihre Netze energieeffizienter zu gestalten. Außerdem wollen wir mit den Betreibern zusammenarbeiten und die IKT nutzen, um es anderen Branchen zu ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und schneller CO2-neutral zu werden."

Im Juni 2021 riefen Huawei und Informa Tech gemeinsam die Network Carbon Intensity (NCI)-Initiative ins Leben, in der die CO2-Emissionen pro Datenbit als neue Kennzahl für grüne Netzwerke definiert werden. Das Streben der Menschen nach einem besseren Leben müsse mit der Notwendigkeit für niedrigere CO2-Emissionen in Einklang gebracht werden, betonte Huawei. Daher schlug das Unternehmen diese Initiative vor, um die Pläne zur CO2-Reduzierung besser zu verwalten und zu messen.

Im Rahmen des Gipfels betonte Huawei die Notwendigkeit, eine Plattform für die Zusammenarbeit in der Industrie zu grüner Entwicklung zu schaffen. Der Better World Summit sei dafür ein gutes Beispiel. Diese Plattform bringt regelmäßig Industriepartner und Betreiber zusammen, um innovative Technologien und neueste Verfahren zur Reduzierung von CO2-Emissionen auszutauschen und zu einer umweltfreundlicheren IKT-Branche beizutragen. Laut Cai wird Huawei auf der MWC Barcelona 2022 weiterhin ein grünes Entwicklungsforum mit seinen Partnern abhalten, um branchenübliche Gepflogenheiten und neueste Lösungen auszutauschen. Alle Branchenpartner und Betreiber sind herzlich zur Teilnahme an dem Forum eingeladen.

"Wir glauben, dass der BWS in Dubai ein guter Anfang ist. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin mit unseren Industriepartnern und -betreibern zusammenarbeiten, um die grüne Entwicklung aller Branchen mit unseren innovativen Technologien zu fördern", so Cai zum Abschluss seiner Rede. "Das Thema unserer Flaggschiff-Messehalle in Dubai wird "Lighting up the Future" lauten, und wir glauben, dass wir gemeinsam eine grünere, strahlendere Zukunft schaffen können."

Weitere Redner auf der Veranstaltung waren Richard Mahony, Vice President of Service Provider Markets bei Informa Tech; Dr. Dena Assaf, UN Resident Coordinator der Vereinigten Arabischen Emirate; Tommy Stadlen, Mitbegründer von Giant Ventures; Dr. Ahmed Bin Ali, Corporate Communications SVP bei Etisalat; Hervé Suquet, Group Energy SVP bei Orange; Dirk Karl, Chief Procurement Officer bei MTN; Tanveer Mohammad, SVP of Global Operation bei Telenor sowie Aaron Jiang, Vice President der Huawei Wireless-Produktreihe.

