BFB / CIPI

Le CIPI appelle à la prudence : les bougies sur le sapin de Noël constituent un risque majeur d'incendie

Berne (ots)

Pour beaucoup d'entre nous, la lueur des bougies de cire contribue à l'ambiance magique de Noël. Pourtant, les bougies sur le sapin de Noël peuvent déclencher un feu en un clin d'oeil. Le Centre d'information pour la prévention des incendies CIPI met en garde contre ce risque accru d'incendie en cette période de Noël et avise sur la manière de le réduire considérablement.

Dès l'instant où une branche sèche entre en contact avec la flamme d'une bougie, quelques secondes suffisent pour que le sapin de Noël s'embrase entièrement. Étant donné que le sapin est habituellement installé dans le salon, le feu se propage rapidement à d'autres objets combustibles tels que le canapé, les rideaux et les meubles. Ainsi, une soirée agréable peut rapidement se transformer en cauchemar. Les bougies LED représentent une alternative sûre à celles traditionnelles tout en conservant une atmosphère chaleureuse.

Le CIPI préconise les mesures de sécurité suivantes pour les bougies classiques installées sur le sapin :

Placer le sapin à bonne distance des radiateurs et de la cheminée.

Garder une distance suffisante avec les textiles, décorations et autres matières inflammables.

Utiliser un pied pour sapin de Noël afin que l'arbre soit stable et ne puisse pas basculer. Remplir le pied d'eau et en ajouter jusqu'à deux litres par jour.

Ne jamais quitter des yeux les bougies allumées.

Les branches ont tendance à s'affaisser avec le temps. Il convient donc de vérifier régulièrement que les bougies sont bien fixées et qu'elles sont suffisamment éloignées des autres branches.

Lors du déballage des cadeaux, veiller à ce que le papier d'emballage ne prenne pas feu.

Prévoir un seau d'eau ou un extincteur près du sapin de Noël.

En cas d'incendie, alerter immédiatement les sapeurs-pompiers (numéro d'urgence 118). Ce n'est qu'après avoir mis les personnes et les animaux en sécurité que vous pouvez tenter d'éteindre par vous-même les incendies de petite taille. L'important est de ne jamais se mettre en danger.

Davantage d'informations liées à la sécurité peuvent être consultées sur le site Internet du CIPI bfb-cipi.ch/feter-en-securite.