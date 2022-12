Green Street Advisors

Green Street erweitert die Abdeckung des europäischen Marktes, um seine standardisierte gesamteuropäische Analyse von Gewerbeimmobilien zu verbessern

London (ots/PRNewswire)

--Die europäischen Marktdaten des Unternehmens bieten zuverlässige Länder-, Währungs- und branchenübergreifende Einblicke in paneuropäische Fundamentaldaten und Bewertungen von gewerblichen Immobilien--

Green Street, der führende Anbieter von kommerziellen Immobilieninformationen, hat seine gesamteuropäische Marktabdeckung mit neuen Daten, Analysen und Untersuchungen zu Edinburgh, Genf, Lissabon, Prag und Warschau auf 30 Metropolen erweitert. Diese fünf Städte wurden in die leistungsstarke Web-Plattform von Green Street integriert, um den Marktteilnehmern einen beispiellosen Einblick in die operativen Grundlagen und die Bewertung in der ganzen gesamteuropäischen Region auf der Grundlage von Vermögenswerten von durchschnittlicher Qualität zu bieten. Insbesondere ermöglicht diese Erweiterung den Vergleich von proprietären Marktbewertungen, Nettoanfangsrenditen, wirtschaftlichen Cap Rates Preisindices für Gewerbeimmobilien (Commercial Property Price Indices = CPPIs), Marktprognosen, Verkaufsvergleichen und Erkenntnissen mit mehr als 15 Jahren historischer Daten in 30 Metropolen für die Sektoren Büro, Industrie, Wohnen und Einzelhandel.

„Die erweiterte gesamteuropäische Marktanalyse von Green Street ermöglicht einen schnellen und einfachen Vergleich von Gewerbeimmobilien in Europa, standardisiert über 17 Länder und acht verschiedene Währungen hinweg, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, möglichst fundierte Entscheidungen zur Kapitalallokation zu treffen", erklärt Kris Hoffman, Chief Revenue Officer von Green Street. „Die Marktteilnehmer gewinnen wettbewerbsfähige Einblicke in ertragreiche, aufstrebende Märkte auf der Ebene des Immobiliensektors, was in Zeiten der Volatilität und Unruhe von entscheidender Bedeutung ist", erklärt er.

„Aufbauend auf der Dynamik unserer jüngsten Einführung von European Sales Comps (Vergleich europäischer Verkaufszahlen) unterstützt die Hinzufügung dieser neuen Märkte das Engagement von Green Street, aggressiv in unsere globalen Daten, Analysen und Forschung zu investieren, um die Breite und Tiefe unserer robusten Web-Plattform für umsetzbare Informationen kontinuierlich zu innovieren und zu erweitern", schließt Hoffman.

Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie eine erweiterte Abdeckung des gesamteuropäischen Marktes den Entscheidungsträgern im Bereich der gewerblichen Immobilien helfen kann, sehen Sie sich unser Video an und lesen Sie diesen Blog: Auf der Suche nach gesamteuropäischen Immobilienrenditen.

Informationen zu Green Street Green Street ist der führende Anbieter von gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten zu öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine SaaS-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com.

scorso@greenstreet.com