Schweizer Museumsdirektorinnen und -direktoren zu Gast im Kunstmuseum Liechtenstein

Liechtenstein (ots)

Am Freitag, 12. Mai sind die Direktorinnen und Direktoren der Schweizer Kunstmuseen im Kunstmuseum Liechtenstein für ihre jährliche Generalversammlung zusammengekommen. Knapp 20 Mitglieder und Gäste der Vereinigung Schweizer Kunstmuseen (VSK) haben an dem Treffen in Vaduz teilgenommen, darunter Vereinigungspräsidentin Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern), Katharina Ammann (Aargauer Kunsthaus), Lionel Bovier (MAMCO Musée d'art moderne et contemporain, Genf) oder Ann Demeester (Kunsthaus Zürich) und Gianni Jetzer (Kunstmuseum St. Gallen), die beide seit Herbst 2022 neu im Amt sind.

VSK-Präsidentin Fanni Fetzer zeigte sich sehr zufrieden: "Wir sind glücklich, uns nach der Pandemie wieder persönlich treffen zu können. Nach der Versammlung in Genf im letzten Jahr haben wir uns diesmal bewusst für Vaduz entschieden, das geografisch am anderen Ende unseres Gebiets liegt. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, das Kunstmuseum Liechtenstein zu besuchen - nicht nur architektonisch eines der schönsten Kunstmuseen."

Nach der Hauptversammlung gab Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamtes für Kultur (BAK) in Bern, einen Online-Input. Zum Abschluss führten Christiane Meyer-Stoll (Chefkuratorin Kunstmuseum Liechtenstein) und Linda Schädler (Leiterin der Graphischen Sammlung ETH Zürich) durch die kürzlich eröffnete Ausstellung "Parlament der Pflanzen II". Die beiden sind Kuratorin bzw. Ko-Kuratorin dieser Schau, die eine neue Sicht auf die Natur bietet und zudem Schweizer Gastbeiträge der Graphischen Sammlung ETH Zürich und des Instituts Art Gender Nature an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, Basel enthält.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber der diesjährigen Generalversammlung der Vereinigung Schweizer Kunstmuseen sein durften", so Letizia Ragaglia, Direktorin des Kunstmuseum Liechtenstein, nach der Veranstaltung. "Ich danke allen Teilnehmenden ganz herzlich für ihr Kommen und ihre wertvollen Beiträge. Es war eine grossartige Gelegenheit für den Austausch von Ideen und Perspektiven sowie zur Stärkung der Beziehung zwischen den Kunstmuseen untereinander."