"Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt": Neue Folgen der Doku-Soap ab 8. Januar 2025

Hobby-Handwerker renovieren in kurzer Zeit mit wenig Geld ihr Traumhaus

Welche Baustelle entpuppt sich als Fehlkauf?

Ausstrahlung ab Mittwoch, 8. Januar, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

In Deutschland wird wieder renoviert und saniert. In "Die Schnäppchenhäuser" zeigen Hobby-Handwerker, wie aus einem Albtraum ein Traumhaus werden kann. Die Protagonisten aus Duisburg, Crimmitschau und Bremen verwandeln alte Häuser in wahre Schmuckstücke - oft mit knappen Budgets und unerwarteten Herausforderungen. Mit Kreativität, Leidenschaft und handwerklichem Geschick schaffen sie individuelle, moderne Wohnträume. Neue Folgen von "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" sind ab 8. Januar 2025 um 22:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

In "Die Schnäppchenhäuser" träumen Freizeitbastler vom Eigenheim und lassen diesen Traum wahr werden - am besten so günstig wie möglich. In Duisburg ist es ein altes Haus aus den 1930iger Jahren, in Crimmitschau ein Mehrfamilienhaus für gerade einmal 37.000 Euro bis hin zu einem kleinen Reihenhaus in Bremen. Doch auch wenn der Wille noch so groß ist, es läuft nicht immer alles nach Plan - gerade dann, wenn viel improvisiert wird. Die Kamera ist dabei und verfolgt die Protagonisten bei jedem Meilenstein oder Patzer.

Dominik und Melina aus Duisburg renovieren ein Haus aus den 30er Jahren. Auch wenn ihr handwerkliches Talent nicht allzu groß ist, nehmen sie viele Missgeschicke mit Humor und lassen sich nicht unterkriegen. Angelique hat ein echtes Schnäppchen ergattert: Gerade einmal 37.000 Euro hat ihr Schnäppchenhaus gekostet. Später entpuppt sich der vermeintliche Glücksgriff jedoch als Albtraum mit viel Renovierungsbedarf. In Bremen kämpfen Anne und Patrick mit ihren Umbauarbeiten. Was zuerst nach einer guten Idee aussieht, entlarvt sich immer mehr zur Vollkatastrophe - nichts scheint zu funktionieren. Ob das die Beziehung des jungen Pärchens aushält?

"Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen ab 8. Januar 2025, um 22:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt":

Viele Menschen haben einen großen Traum im Leben: die eigenen vier Wände! Die Doku-Soap begleitet Menschen, die ihr Erspartes und all ihr Herzblut in das Projekt ihres Lebens investieren und den großen Schritt wagen, ein eigenes Haus zu kaufen. Und so unterschiedlich wie die Menschen und ihre Häuser sind auch ihre Geschichten.