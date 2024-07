Liechtensteinisches Landesmuseum

Vom halben zum ganzen Stimmvolk. 40 Jahre Frauenstimmrecht in Liechtenstein

Vaduz

Am Abstimmungswochenende vom 29. Juni / 1. Juli 1984 nahmen die liechtensteinischen Männer die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts im dritten Anlauf an. Damit war Liechtenstein das letzte Land in Europa, das den Frauen die Ausübung ihrer politischen Rechte zugestand.

Der Weg dahin war nicht einfach. Es brauchte innenpolitischen wie auch aussenpolitischen Druck, bis den liechtensteinischen Frauen das Recht zur Mitbestimmung ermöglicht wurde. Mit dem Frauenstimmrecht war die rechtliche Gleichstellung der liechtensteinischen Frauen aber noch lange nicht abgeschlossen.

Das Liechtensteinische LandesMuseum würdigt das 40-Jahr-Jubiläum zur Einführung des Frauenstimmrechts mit einer Ausstellung. Diese zeigt den letztendlich erfolgreichen Weg bis zu dessen Umsetzung auf, geht aber auch der Frage nach, was in Sachen Gleichstellung von Mann und Frau seit 1984 passiert ist. Die Ausstellung bietet damit die Möglichkeit, darüber zu reflektieren, wo Liechtenstein heute bezüglich der Gleichstellung steht.

Die Ausstellung dauert von Dienstag, 2. Juli 2024 bis Sonntag, 26. Januar 2025.

Rahmenprogramm

Die Sonderausstellung wird mit einem interessanten Rahmenprogramm begleitet:

Dienstag, 24. September 2024, 18 Uhr, Liechtensteinisches LandesMuseum, Meilen- und Stolpersteine der Gleichstellung von 1984 bis heute. Referate: Prof. Dr. Patricia Schiess, Forschungsbeauftragte am Liechtenstein-Institut, und Dr. Wilfried Marxer, Politikwissenschaftler

Dienstag, 29. Oktober 2024, 18 Uhr, Liechtensteinisches LandesMuseum, Zeitzeuginnen führen durch den Gang der Geschichte. Präsentationen und Interviews mit den Zeitzeuginnen Helen Marxer, Astrid Walser, Claudia Heeb-Fleck, Martina Haas und Andrea Hoch. Moderation: Asha Ospelt-Riederer

Mittwoch, 20. November 2024, 18 Uhr, Liechtensteinisches LandesMuseum, Gleichstellung geht uns alle an. Referat: Markus Theunert, Autor, Psychologe und Soziologe, Fachmann für Männer- und Geschlechterfragen, anschliessend Diskussion mit Gabriella Alvarez-Hummel

Sonntag, 26. Januar 2025, 11 Uhr, Liechtensteinisches LandesMuseum, Finissage. Übergabe der Dokumente und Objekte des Liechtensteinischen Frauenarchivs ans Liechtensteinische Landesarchiv und Liechtensteinische LandesMuseum.

Das Rahmenprogramm wurde vom Verein Frauen in guter Verfassung und dem Fachbereich Chancengleichheit, Amt für Soziale Dienste, organisiert.

Broschüre

Zur Ausstellung erscheint eine Broschüre in Deutsch und Englisch, diese ist für CHF 18.00 im Shop des Liechtensteinischen LandesMuseums oder auf shop.landesmuseum.li erhältlich.