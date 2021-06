Temenos

La banque numérique Virgin Money Australia est lancée avec Temenos

Genève (ots/PRNewswire)

- La banque numérique challenger se lance dans The Temenos Banking Cloud, créant un service numérique unique qui simplifie les opérations bancaires, récompense les clients et les aide à atteindre leurs objectifs financiers

- Le lancement réussi de la nouvelle banque numérique ouvre la voie à une transition vers la solution The Temenos Banking Cloud pour toutes les marques de détail sous l'égide de la Bank of Queensland

Temenos (SIX: TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce que Virgin Money Australia est sur le cloud The Temenos Banking Cloud, permettant à la banque numérique d'innover rapidement et de se différencier avec un écosystème de partenaires pour créer un service numérique unique qui simplifie les opérations bancaires, récompense les clients et les aide à atteindre leurs objectifs financiers.

Faisant partie de la Bank of Queensland (BOQ), le lancement réussi de Virgin Money sur The Temenos Banking Cloud ouvre la voie à d'autres marques de détail sous l'égide de BOQ Group pour passer à la plate-forme bancaire centrale basée sur le cloud de Temenos. L'objectif déclaré à long terme de BOQ est de tirer parti de la plate-forme Temenos pour réaliser sa transformation numérique globale. With Virgin Money, BOQ et ME Bank1 fonctionnant tous dans le cloud sur une architecture de données partagée, le groupe peut accélérer l'innovation pour ses clients.

The Temenos Banking Cloud apporte l'étendue inégalée des services bancaires " front-to-back " de Temenos, un bac à sable d'innovation et la place de marché fintech la plus complète, alimentée par un moteur Explainable AI, le tout via un portail en libre-service facile d'accès.

Virgin Money a l'ambition de perturber le marché bancaire australien avec un nouveau type de banque numérique pour les milléniaux, qui privilégie la simplicité et rejette la complexité financière. Avec Temenos, Virgin Money a créé une expérience bancaire numérique sans friction et entièrement intégrée, regroupant des cartes de crédit, des comptes de transaction et d'épargne, ainsi qu'un programme de fidélité et des outils de gestion financière personnelle dans une seule application mobile native. Les clients peuvent créer un nouveau compte en quelques minutes et commencer à épargner ou à dépenser immédiatement via l'application.

The Temenos Banking Cloud est une solution bancaire SaaS qui donne à Virgin Money Australia un contrôle total pour déployer des services bancaires faciles à consommer, à configurer et à intégrer avec des applications externes. En utilisant des API ouvertes, la banque peut également collaborer et étendre ses services bancaires avec d'autres fintechs et développeurs.

Aujourd'hui, la solution bancaire SaaS combine le service bancaire d'accueil des clients Temenos Infinity et le service bancaire de comptes d'épargne Temenos Transact. Les applications partenaires pour la gestion des cartes de crédit, les paiements et son programme innovant de fidélité et de récompenses sont toutes connectées via un cadre API et une architecture d'événements en temps réel.

Avec une plate-forme bancaire numérique et un écosystème de partenaires intégré fonctionnant dans le cloud et fournis en tant que SaaS, Virgin Money Australia peut lancer des produits beaucoup plus rapidement et évoluer en fonction de la demande des clients. La banque peut également tester et itérer les produits dans des cycles d'innovation rapides afin de proposer des expériences qui ravissent réellement ses clients.

La prochaine phase de la banque numérique est en cours, qui comprend de nouveaux produits tels que des prêts immobiliers et de nouvelles options de dépôt.

Max Chuard, PDG de Temenos, a déclaré : " Nous sommes fiers de nous associer à Virgin Money Australia pour alimenter sa banque numérique révolutionnaire. Avec The Temenos Banking Cloud, nous donnons aux banques le contrôle de leurs business models et de leurs cycles d'innovation, en leur donnant l'agilité et la rapidité nécessaires pour créer d'excellents produits pour les clients et des activités rentables. C'est incroyable ce que Virgin Money Australia a réalisé en si peu de temps. Le rythme de l'innovation reflète la passion et l'engagement de l'équipe de Virgin Money et montre ce qui est possible avec une solution agile basée sur le cloud. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ce succès pour soutenir la banque numérique dans son évolution continue et avec la Bank of Queensland qui cherche à tirer parti de The Temenos Banking Cloud à travers ses marques de détail. "

Greg Boyle, PDG de Virgin Money Australie, a déclaré : " Avec Temenos, nous voulons établir la nouvelle norme en matière de relations entre les banques et les clients en Australie. Le cloud Temenos Banking facilite l'intégration avec des tiers et nous disposons d'une plate-forme agile qui s'adapte facilement aux besoins de l'entreprise. Avec toutes les technologies bancaires dont nous avons besoin à portée de main et toutes gérées dans le cloud par Temenos, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui compte le plus : offrir l'incroyable expérience bancaire numérique que nos clients vont adorer. "

1 BOQ Group a annoncé l'acquisition de ME Bank le 22 février 2021. L'acquisition est en bonne voie pour être finalisée d'ici la fin de l'exercice de BOQ Group.