EANS-News: Vertragserrichtung bei TRIGAMMA Vermögensverwaltung GmbH (vormals FVV Frauenthal Vermögensverwaltung GmbH)

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien - Am 21. Jänner 2020 wurde angekündigt, dass Dr. Ernst Lemberger im Rahmen einer grundsätzlichen Einigung ausscheidet und Dr. Hannes Winkler demgemäß Alleingesellschafter der TRIGAMMA Vermögensverwaltung GmbH wird. Dazu fand die Vertragserrichtung am 25. November 2020 statt, die Umsetzung wird am 12. Jänner 2021 stattfinden. Die TRIGAMMA Vermögensverwaltung GmbH ist Minderheitsgesellschafterin der Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A. und hält keine direkten Anteile an der Frauenthal Holding AG, Wien. Durch diesen Vorgang kommt es zu keiner Änderung der Gesellschafterstruktur oder der Kontrollverhältnisse und zu keinen Auswirkungen auf die Frauenthal Holding AG. Dr. Hannes Winkler kontrolliert die Frauenthal Holding AG wie bisher und hält mittelbar rund 68 % der Stimmrechte. Rückfragehinweis: Ventana Holding GmbH Mag. Gernot Schubert Rooseveltplatz 10 1090 Wien Tel.: 01/5129958-0 e-mail: office@ventana.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

