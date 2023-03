LycoRed Ltd.

Lycomato® liefert messbare, integrative Ergebnisse für die Gesundheit und das Erscheinungsbild der Haut

Branchburg, N.J., 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Tägliche Nahrungsergänzung mit Lycomato®, dem aus Tomaten gewonnenen Nährstoffkomplex von Lycored, liefert Schönheitsresultate, die sowohl wissenschaftlich messbar als auch von den Verbrauchern nach nur 4 Wochen Anwendung spürbar sind, wie eine neue klinische Studie ergeben hat.

Die entzündungshemmenden Eigenschaften von Carotinoiden bedeuten, dass sie die Haut von innen unterstützen können und die Auswirkungen der Hautalterung ausgleichen können. Lycomato wird aus Tomaten gewonnen und enthält standardisierte Mengen an Carotinoiden, darunter Lycopin (15 mg), Phytoen und Phytofluene, die die Gesundheit und das Aussehen der Haut unterstützen.

In der klinischen Studie nahmen 50 gesunde Frauen verschiedener Altersgruppen (35-58), unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit (Asiaten, Schwarze, Weiße und Latinos) und unterschiedlicher Hauttypen (Fitzpatrick II-V) 12 Wochen lang täglich Lycomato Softgels mit 15 mg Lycopin ein.

Ihr Hautzustand wurde anhand von drei Methoden beurteilt: eine fachkundige visuelle Einstufung von Gesichtsmarkierungen, Instrumentenmessung (einschließlich der Beurteilung von Festigkeit, Elastizität und Hautbarriere durch transepidermalen Wasserverlust) und Verbraucherwahrnehmung durch Fragebögen.

Die visuelle Bewertung ergab eine signifikante Verbesserung einer Reihe von Parametern sowohl nach vierwöchiger als auch nach 12-wöchiger Ergänzung. Dazu gehörten feine Linien, Falten, das Erscheinungsbild der Poren, die Helligkeit/Ausstrahlung, die Ebenmäßigkeit des Hauttons, die Intensität dunkler Flecken sowie die Glätte und Festigkeit der Haut. Die instrumentelle Messung ergab eine signifikante Verbesserung der Hautfestigkeit nach der vierten und 12. Woche sowie eine signifikante Verbesserung der Hautbarriere nach 12 Wochen.

Die Selbsteinschätzung der Studie zeigte auch signifikante Ergebnisse. Nach 12 Wochen Nahrungsergänzung gaben 86% der Probanden an, dass die Verwendung von Lycomato das allgemeine Erscheinungsbild ihrer Haut verbessert habe. 88% gaben an, dass es die Elastizität ihrer Haut verbessert habe, 86% gaben an, dass sich ihre Haut glatter anfühlte und 84% sagten, dass sie sich jünger oder gesünder anfühlte.

Elizabeth Tarshish, PhD, Head of Claims and Clinical Affairs bei Lycored, sagte: „In dieser Studie sehen wir, dass Lycomato eine signifikante Verbesserung über eine Vielzahl von Altersgruppen, Ethnien und Hauttypen hinweg bewirkt hat, bewertet durch Experteneinstufungen, instrumentelle Messungen und – am wichtigsten – durch die Wahrnehmung der Anwender. Wir sind bestrebt, Menschen zu befähigen, sich in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen. Daher ist es spannend zu wissen, dass die Teilnehmer einen Unterschied spürten und sich selbst gut fühlten."

Die vollständige Studie finden Sie unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.15650

Informationen zu Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das sich dem Motto „Wohlbefinden kultivieren" verschrieben hat und bei der Entwicklung natürlicher Inhaltsstoffe und Produkte an vorderster Front die Vorzüge der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlichen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

