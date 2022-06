Swiss Casinos Holding AG

Der Schweizer Poker Meister 2022 heisst Ramon Wicki

Die acht Finalisten der Schweizer Poker Meisterschaft lieferten sich während rund sieben Stunden ein packendes und hochstehendes Pokerspiel. Den Sieg und somit den Schweizer Poker Meistertitel 2022 erspielte sich der 32-jährige Sennwalder Ramon Wicki.

Schweizer Meister fliegt nach Las Vegas

Ramon Wicki ist ein passionierter Pokerspieler. Seit 15 Jahren spielt er das beliebte Kartenspiel, privat wie auch an nationalen und internationalen Turnieren. Der Sieg an der Schweizer Poker Meisterschaft 2022 bedeutet ihm viel: «Ein Turnier zu gewinnen, an dem die Qualifikationsrunden online und der Final Table live gespielt wird, ist einzigartig. Es freut mich deshalb umso mehr, dass ich diese Schweizer Poker Meisterschaft für mich entscheiden konnte.» Der Meistertitel bringt Ramon Wicki ein Preisgeld von CHF 22 000 ein und führt ihn auf eine Reise nach Las Vegas, wo er an den offiziellen Poker Weltmeisterschaften teilnehmen wird. «Es ist fantastisch, dass ich die Schweiz an den Weltmeisterschaften im Pokerspiel in Amerika vertreten darf,» so Ramon Wicki. Insgesamt wurde den acht Finalisten ein Preisgeld von CHF 85 000 ausbezahlt.

412 gespielte Turniere

Seit anfangs April haben an der Schweizer Poker Meisterschaft rund 60 000 Spielteilnahmen an 412 Online-Turnieren stattgefunden. Patrick Mastai, Direktor Online Casino, zeigt sich über die Durchführung des nationalen Pokerturniers sehr zufrieden: «Wir haben mit unserer Schweizer Poker Meisterschaft eine Turnierform geschaffen, die es vorher noch nicht gab. Besonders freut uns, dass wir das Spielniveau zum Vorjahr steigern konnten. Die Finalisten lieferten sich eine äusserst spannende Endrunde.» Die online stattfindenden Vorrunden wurden mit dem im Casino Zürich gespielten Finale Table abgeschlossen. Das Finale wurde in deutscher und französischer Sprache moderiert und allen Pokerliebhaberinnen und -liebhabern via Livestream ins Wohnzimmer übertragen.

Die dritte Austragung der Schweizer Poker Meisterschaft wird 2023 stattfinden. Bis dahin bietet Swiss Casinos verschiedene attraktive Pokerturniere an.

