Infineon startet Kommunikationskampagne zum 25-jährigen Firmenjubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums startet die Infineon Technologies AG eine global integrierte Kampagne, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Halbleiter-Technologie und des Unternehmens als Treiber von Dekarbonisierung und Digitalisierung zu unterstreichen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens sind für alle Menschen tagtäglich von Bedeutung – das ist die zentrale Botschaft der Jubiläumskampagne. Das inhaltliche Herzstück bildet die emotionale Testimonial-Kampagne „Matters to me“.

„Am 13. März 2000 haben wir mit unserem Börsengang einen mutigen Schritt auf dem Weg hin zu einem führenden globalen Technologie-Unternehmen gemacht. Heute blicken wir auf eine unglaubliche Wachstumsgeschichte zurück“, sagt Andreas Urschitz, Chief Marketing Officer und Mitglied des Vorstands. „Unsere Innovationskraft, unser Qualitätsanspruch und der Wille, das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln, sind für unseren Erfolg entscheidend. Mit unseren Produkten und Lösungen gestalten wir den Übergang von fossilen hin zu klimaneutralen Technologien und ermöglichen so eine lebenswerte Zukunft – auch das wollen wir mit unserer Kampagne hervorheben.“

„Wir wollen mit unserer Kommunikationsarbeit grundsätzlich die Aufmerksamkeit und Bedeutung unserer Halbleiter-Technologien und von Infineon in der breiten Öffentlichkeit erhöhen. Dabei spielt unser Firmenjubiläum als Anlass natürlich eine wichtige Rolle“, sagt Florian Martens, Chief Communications Officer. „Mit der Kampagne sprechen wir unsere Zielgruppen weltweit auf emotionale Weise an. Die Einbindung der Mitarbeitenden stärkt zudem die Identifikation mit dem Unternehmen.“

Im Rahmen des Leitmotivs „Matters to me“ erklären Testimonials – darunter Kunden, Mitarbeitende und Endanwender – welche Bedeutung die Halbleiter von Infineon konkret für sie haben. Dabei geht es nicht nur um technische Aspekte, sondern auch um ganz persönliche Einblicke. So erläutert beispielsweise eine Managerin eines französischen Automobilzulieferers, was ihr wichtig ist, um mit Partnern wie Infineon die Dekarbonisierung der Autobranche voranzutreiben.

Während das Motto „Matters to me“ den globalen Rahmen bildet, lässt die Kampagne auch Raum für regionale themenspezifische Schwerpunkte. Infineon spielt die Kampagne im Rahmen des 360°-Markenansatzes über sämtliche On- und Offline-Kanäle aus und integriert sie in die bestehende Kommunikationsplanung. Daher werden auch bereits etablierte Eventformate bis in den Herbst hinein zu Meilensteinen der Jubiläumskampagne. Die Kampagnenseite ist unter https://www.infineon.com/25years abrufbar.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

