SBV Schweiz. Baumeisterverband

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori: L'edilizia stacca il genio civile

Zurigo (ots)

Nel primo semestre del 2026, il settore principale della costruzione ha acquisito slancio. In particolare, l'edilizia residenziale e l'edilizia pubblica hanno avuto un forte sviluppo. Nel 2026 potrebbero venire realizzati 48 000 nuovi alloggi di cui c'è urgente bisogno. Tuttavia, complesse procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia, nonché opposizioni e ricorsi continuano a rallentare i progetti abitativi e di infrastrutture.

Nel secondo trimestre del 2026, il settore principale della costruzione ha realizzato un fatturato di 6,2 miliardi di franchi (+1,3%). Nel primo semestre, l'attività di costruzione è aumentata del 3,2%, mentre gli ordini sono aumentati dell'1,6%. In questo, l'edilizia supera di gran lunga il genio civile. Sono in particolare l'edilizia residenziale e l'edilizia pubblica ad aver fatto registrare nel primo semestre una crescita di oltre il 5%, mentre il genio civile ha subito un calo del 2%.

Progetti di costruzione di abitazioni bloccati sempre più a lungo

I nuovi ordini come pure l'attività nella costruzione di alloggi sono aumentati, ma il portafoglio ordini è cresciuto in misura ancora maggiore. Negli anni 2000, la riserva degli ordini corrispondeva a circa cinque mesi dell'attività edilizia dell'epoca. Dal 2020 tale rapporto è passato a circa otto mesi. Questa evoluzione è positiva, poiché significa che le imprese sono impegnate più a lungo. Tuttavia, un portafoglio ordini più consistente significa anche che oggi trascorre molto più tempo rispetto al passato tra l'assegnazione dell'incarico e la conclusione dei lavori.

La costruzione di edifici residenziali richiede molto più tempo e ciò è da ricondurre in particolare a opposizioni e ricorsi, a procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia più impegnative e ai complessi progetti volti alla densificazione. Pertanto, la riserva di lavoro non si presta come indicatore anticipatore per la costruzione di alloggi, mentre è possibile utilizzare a tale scopo gli ordini in entrata. Come regola generale, vale che un miliardo di franchi di ordini in entrata effettivi corrisponde a circa 6000 nuovi alloggi realizzati nell'anno successivo. A degli ordini in entrata del valore di circa 8 miliardi di franchi nel 2025, corrispondono nel 2026, come ordine di grandezza, circa 48 000 nuovi alloggi. In questo modo l'offerta si avvicina finalmente alla domanda.

Il picco per i nuovi incarichi, tuttavia, sembra per ora essere stato raggiunto: il numero di nuovi incarichi conferiti nel primo semestre del 2026 nell'edilizia residenziale corrisponde a quello assegnato nel medesimo periodo dell'anno precedente. Poiché nel 2025 le domande di costruzione per gli alloggi hanno registrato un calo, gli ordini dovrebbero tendere a diminuire nel resto dell'anno. Di conseguenza, nel 2027 verranno costruiti meno alloggi rispetto al 2026.

Nonostante una riserva di ordini positiva, il genio civile non decolla

Nel genio civile, la riserva di ordini è aumentata gradualmente negli ultimi trimestri, raggiungendo la positiva cifra di 8 miliardi di franchi. L'incremento è dovuto, ad esempio, a diversi progetti nella costruzione in sotterraneo. Tuttavia, l'elevata riserva di ordini non si è finora tradotta in un aumento dell'attività di costruzione, che ristagna ormai da diversi trimestri. I ricorsi e le lunghe procedure rallentano i progetti. Nel settore ferroviario, in realtà, sarebbe necessario eseguire molti più interventi di manutenzione, ma le ridotte risorse di personale e finanziarie lungo l'intera catena del valore e l'attuale esercizio ferroviario sono troppo limitanti. Sulle strade nazionali e sulle principali strade cantonali i lavori sono in corso, tuttavia, la pressione sui prezzi è elevata. In particolare, l'aumento dei costi dei materiali, ad esempio del bitume, pone delle sfide a tutte le parti coinvolte.

Trasporti '45 può dare una spinta

La consultazione del progetto "Trasporti '45", vale a dire le prossime grandi fasi di potenziamento della rete ferroviaria e stradale nonché degli agglomerati, si concluderà il 9 ottobre 2026. È possibile che il genio civile si trovi in una fase di stallo fino a quando il processo politico non avanzerà ulteriormente. La SSIC accoglie con favore il fatto che, per la prima volta, tutti e tre i vettori di traffico vengono coordinati e pianificati congiuntamente. Di conseguenza, dovrebbero essere trattati insieme in Parlamento e sottoposti al giudizio del popolo alle urne. Dal punto di vista della SSIC, mantenere, perlomeno temporaneamente, l'uno per mille dell'IVA per il FIF appare una soluzione opportuna. Poiché la rete stradale, con circa il 75% dei viaggiatori-chilometri, assorbe una quota molto elevata del volume di traffico, nella fase di potenziamento 2027 delle strade nazionali, prevista dal pacchetto complessivo "Trasporti '45", dovrebbero essere avviati più dei due progetti finora previsti.

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