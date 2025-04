Chery Automobile Co., Ltd.

Globale Medien werden Zeuge des Durchbruchs von Chery Super Hybrid (CSH) nach Abschluss der ersten Etappe der „Endless Horizon Worry-Free Voyage"-Ausdauerprüfung

Am 23. April, zeitgleich mit dem Eröffnungstag der Shanghai Auto Show 2025, wurde die erste Etappe der Chery Super Hybrid (CSH) „Endless Horizon Worry-Free Voyage" Ausdauerprüfung erfolgreich abgeschlossen. Bei dieser viertägigen Herausforderung führte das Hybrid-Duo von Chery - TIGGO9 CSH und ARRIZO8 CSH - einen internationalen Medienkonvoi aus Malaysia, Polen, der Tschechischen Republik und anderen Ländern an. Die Reise begann in Sanxia und führte über Wuhan und Wuzhen über 1.400 Kilometer bis nach Shanghai. Dieser strenge Test stärkte die Anerkennung und Zustimmung der weltweiten Nutzer zu den Hybridfahrzeugen von Chery.

Auf einer Strecke von mehr als 1 400 Kilometern wurden alle Fahrszenarien abgedeckt - Staus in der Stadt, Serpentinen in den Bergen und Hochgeschwindigkeitsfahrten. Die Vorteile von CSH lassen sich dank bahnbrechender Entwicklungen in der grundlegenden Architektur in der Praxis umsetzen. Der 1.5TGDI-Hybridmotor der fünften Generation setzt mit einem thermischen Wirkungsgrad von 44,5 % neue Maßstäbe. In Verbindung mit dem stufenlosen elektrischen DHT-Hybridsystem mit einem Übertragungswirkungsgrad von 98,5 % bietet er ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz. Diese Innovationen führen zu einer umfassenden Leistungsführerschaft sowohl bei TIGGO9 CSH als auch bei ARRIZO8 CSH.

Bei der „Endless Horizon Worry-Free Voyage"-Herausforderung stand die Reichweite des Fahrzeugs im Mittelpunkt: Beide Modelle legten mehr als 1.400 Kilometer zurück - und beseitigten damit die Reichweitenangst. Der ARRIZO8 CSH verzeichnete einen Kraftstoffverbrauch von nur 4,2 l/100 km im Modus mit leerer Batterie, während der TIGGO9 CSH, der mit einer speziellen Hybridbatterie ausgestattet ist, eine Schnellladung (30-80 %) in nur 20 Minuten erreichte. Darüber hinaus verfügt es über eine 6,6-kW-V2L-Funktion, die sich perfekt für die Stromversorgung von Outdoor-Geräten auf Campingreisen eignet. Beide Modelle hielten während eines 600 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitstests eine Geschwindigkeit von 120 km/h und zeigten damit eine robuste Leistung. Mit fast 20 ADAS-Funktionen, APA und einem leisen Innenraumgeräusch von 60 dBA bei 120 km/h bieten sie ein intelligentes, sicheres und komfortables Fahrerlebnis.

Die Veranstaltung zeigte nicht nur die technologischen Fähigkeiten der Marke, sondern verkörperte auch ihre Philosophie der „technologischen Gleichheit". Nach der China-Phase wird der Wettbewerb mit dem malaysischen Teil fortgesetzt. In Zukunft wird die Veranstaltung über 40 Praxistests in mehr als 20 Ländern und Regionen umfassen, an denen weitere Modelle der CSH-Produktpalette teilnehmen werden, um die problemlose Anpassungsfähigkeit des Systems an alle Szenarien in unterschiedlichen Umgebungen zu demonstrieren.

