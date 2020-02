Premia Partners Company Limited

Premia Partners gewinnt HKEx Top Performing ETF - Total Return Award für seinen Premia CSI Caixin China New Economy ETF mit einem Umsatz von 45,2 % für 2019

Hongkong (ots/PRNewswire)

Premia Partners, führender ETF-Emittent Hongkongs, ist erfreut darüber, von der HKEx für seinen Premia CSI Caixin China New Economy ETF, der 2019 einen Umsatz von 45,2 % verbuchen konnte, mit dem 2019 Top Performing ETF - Total Return Award ausgezeichnet worden zu sein.

- Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Ticker: 3173 HK / 9173 HK) bildet den CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index nach, der etwa 300 führende auf dem Festland notierte Unternehmen des neuen Wirtschaftsektors erfasst. Der physisch replizierte ETF zählt mit einer Gesamtkostenquote von 0,50 % per annum zu einem der kostenniedrigsten ETFs Chinas . - Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Marktkapitalisierungsansatz werden Unternehmen hier nach grundsätzlichen Faktoren wie bewegliche Vermögensgröße, finanzielle Solidität und Wachstumsmerkmale ausgewählt. Das diversifizierte Portfolio bietet Investoren einen differenzierten Smart-Beta-Ansatz zur Beteiligung an Chinas Transformation in Bezug auf strukturelles Wachstum und Wirtschaft mit nicht ausschließlich Internet-Unternehmen, sondern auch in den Bereichen Gesundheitswesen, Biotechnologie, Pharmazie, Neue Energien, industrielle Automatisierung, 5G, Cloud-Computing, Internet der Dinge, Verbrauchssektoren sowie für weitere technologiefähige innovative Wirtschaftstreiber.

"Wir wissen die Anerkennung und die fortwährende Unterstützung durch den HKEx zu schätzen und sind darüber hinaus dankbar für unsere Kunden und Geschäftspartner, die uns auf dieser Reise begleiten", erklärte Rebecca Chua, Managing Partner von Premia Partners. "Wir sind mit Leidenschaft auf den asiatischen ETF-Märkten tätig und freuen uns darauf, weitere effiziente Instrumente für Investoren bereitzustellen, um Wachstumsmöglichkeiten in Asien erschließen zu können."

Die HKEX ETF Awards sind darauf ausgerichtet, die Errungenschaften der Top-Performer in Hong Kongs ETF-Industrie auszuzeichnen. Mit Wirkung vom 14. Februar 2020 hat Premia Partners, das seinen dritten Jahrestag feierte, sechs ETFs auf dem HKEx notiert, die China, Emerging ASEAN, Asia Innovative Technology und vietnamnesische sowie US-amerikanische Treasury-Engagements umfassen.

Informationen zu Premia Partners

Premia Partners wurde 2016 in Hongkong von einer Gruppe ETF-Enthusiasten gegründet, die das Ziel verfolgen, Investoren mit effizienten Anlageinstrumenten auszustatten. Sie sprechen dem asiatischen ETF-Sektor in Asien und für Asien ein enormes Innovationspotential zu - weil dies unser Zuhause ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.premia-partners.com

