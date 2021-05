FreedomPay

FreedomPay und J.P. Morgan verstärken ihre Zusammenarbeit zur Unterstützung von Omni-Channel-Lösungen bei Einzelhändlern in Großbritannien und Europa

Philadelphia und London (ots/PRNewswire)

Der führende europäische Acquirer für webbasierte Transaktionen, J.P. Morgan, entscheidet sich für FreedomPay, um das Angebot von Present-Cards zu erweitern - und ermöglicht damit zum ersten Mal Zahlungen im Geschäft

FreedomPay, die Next Level Commerce(TM)-Plattform der Wahl für Tausende von Händlern weltweit, gibt bekannt, dass sie ihr Commerce-Angebot durch eine Zusammenarbeit mit J.P. Morgan auf Großbritannien, die EU, die Schweiz und Teile der nordischen Länder erweitert hat.

Da die Verbraucher zum Einkaufen im Geschäft zurückkehren, haben sich FreedomPay und J.P. Morgan zusammengetan, um ein verbessertes Erlebnis zu bieten, das durch Touchless Commerce-Lösungen unterstützt wird, einschließlich kontaktloser Kartenzahlung und Akzeptanz von digitalen Brieftaschen sowie PCI-validierter P2PE-Sicherheit.

"FreedomPay freut sich über die Ausweitung der Zusammenarbeit mit J.P. Morgan, um Millionen von Käufern mehr Funktionalität bei In-Store-Zahlungen zu bieten", sagt Tony Hammond, SVP of Global Product Delivery bei FreedomPay. "Fortschritte in der Technologie und Veränderungen im Verbraucherverhalten seit COVID-19 haben viele Händler dazu gebracht, ihre Herangehensweise an Kundenerlebnisse und die Welt des Handels zu überdenken."

Die Plattform von FreedomPay bietet viele Vorteile für Einzelhandelsmarken, darunter:

- Die Fähigkeit, den Handel über Eigenschaften, Kanäle und Regionen hinweg innerhalb einer einzigen "offenen", vollständig agnostischen, flexiblen Plattform zu vereinheitlichen. - Die Möglichkeit, das gesamte Datenreporting in einem intelligenten Portal namens Business Intelligence zu zentralisieren, das Zahlungen und Abstimmungssätze anzeigt. - Die Chance für Kunden, im Geschäft kontaktlos zu bezahlen und ein berührungsloses Ökosystem zu schaffen. - FreedomPay ist eine marktführende Technologie, die Sicherheit, Identität, Zahlungen, Loyalität und Werbung miteinander verbindet, um den Handel zu verbessern.

"Unsere Zusammenarbeit mit FreedomPay wird uns dabei unterstützen, eine In-Store-Zahlungsoption anzubieten, die auf unseren etablierten eCommerce-Verarbeitungsmöglichkeiten aufbaut", sagte Basil Bailey, Head of Product für EMEA Merchant Services bei J.P. Morgan. "Die Straffung der Abläufe bei den Händlern wird ihnen helfen, Kosten und Zeit zu sparen und das Wachstum zu fördern."

