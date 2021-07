Marc Cain GmbH

Dreamteam: Frauke & Nele x Marc Cain

Bild-Infos

Download

Bodelshausen (ots)

Ein perfektes Team: Beim exklusiven Fotoshooting für Marc Cain zeigen TV-Moderatorin Frauke Ludowig und Tochter Nele ihre Lieblingslooks der Designermarke. Zum ersten Mal posieren dabei Mutter und Tochter gemeinsam für ein Modeshooting.

Frauke Ludowig und ihre älteste Tochter Nele sind ein eingespieltes Team. Privat und vor der Kamera. Am Set war die besondere Chemie zwischen den Beiden von Anfang an spürbar - und diese Vertrautheit spiegelt sich auch in den Bildern wider. Harmonisch und mit viel Spaß präsentierten sich Mama und Tochter vor unterschiedlichen Kulissen, ob nun im Studio oder in der Natur. Obwohl es das erste Fotoshooting für Tochter Nele gewesen ist, war keine Schüchternheit erkennbar.

"Ich habe Marc Cain durch meine Mutter entdeckt. Beim Shooting habe ich die Looks zum ersten Mal selbst getragen und bin begeistert! Die große Vielfalt der Kollektion ist wirklich toll. Ich glaube jede Frau, egal in welchem Alter, findet hier ihren perfekten Lieblingslook. Mein Favorit war definitiv die nudefarbene Kombination aus T-Shirt, Strickhemd, Lackhose und dazu die lässigen Sneakers", erzählt Nele Roeffen im Anschluss an das Shooting.

Frauke und Nele präsentieren ihre perfekt aufeinander abgestimmten Lieblingsoutfits. Dazu gehören einzigartige Strickkreationen wie der edle Zopfpullover in Offwhite oder die "Knitted in Germany" Jacke aus Multicolour-Bändchen-Gestrick, Styles mit leuchtenden Flower Prints auf Viskose-Seiden-Mix oder ganz elegante, tonig abgestimmte Looks in hellen Farbtönen.

"Ich bin schon über 15 Jahre lang mit Marc Cain verbunden. Was mir an der Mode von Marc Cain immer gefällt, sind die besonderen Strickhighlights und die tollen Farben. Und, dass Marc Cain zu den wenigen deutschen Modeunternehmen gehört, die noch in Deutschland produzieren, finde ich großartig", erklärt die bekannte deutsche Fernsehmoderatorin Frauke Ludowig.

Die gezeigten Looks der Saison Herbst/Winter 2021 sind im Onlineshop, in den Marc Cain Stores und auf ausgewählten Flächen im Handel erhältlich.