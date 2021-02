Marc Cain GmbH

Marc Cain erstmals in Mailand

Bodelshausen (ots)

Marc Cain präsentierte sich erstmals live in Mailand im Rahmen der Fashion Show im prunkvollen Palazzo Visconti. Einem ausgewählten Publikum wurden die Highlight Looks der Herbst/Winter 2021 Kollektionen unter dem Saison-Motto "How Wonderful" gezeigt. Das Event fand auf Grund der aktuellen Situation unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen statt.

In Mailand traf die Vergangenheit auf die Moderne. Marc Cain stellte seine zeitgemäßen Looks in einer Location aus dem 17. Jahrhundert vor: dem Palazzo Visconti. Damit konnte das Spiel mit Gegensätzen, das Marc Cain mit dem letzten Fashion Film "How Wonderful" begonnen hatte, fortgeführt werden.

Die Looks waren elegant und lässig, mit einer femininen Attitüde. Opulent, wie das Ambiente, waren die leuchtenden, kräftigen Farben und das zeitgemäße Layering. Die aufwendigen Strick-Kreationen zeigten wieder den hohen Anspruch an die Verarbeitungstechnik und die Qualitätskompetenz von Marc Cain. Die Looks wurden mit langen Strickschals abgerundet, die das Motto der Kollektion "How Wonderful" aufnahmen. Derbe Boots als ideale Kombinationspartner unterstrichen die Lässigkeit der Styles.

"Mailand, New York, Paris und London genießen durch die Fashion Week immer die größte mediale Aufmerksamkeit. Umso spannender war es, unsere neuen Styles und Trends erstmals live in der italienischen Modemetropole vor einem neuen Publikum präsentieren zu können. Im Rahmen der Berlin Fashion Week haben wir unseren Fashion Film gezeigt, in Mailand einen klassischen Runway. Nach einem Jahr mit innovativen, digitalen Formaten war es wieder sehr emotional einen Live-Catwalk zu erleben", erklärt Sonja Balodis, Geschäftsführerin Design, technische Entwicklung, Produktion, Beschaffung & Marketing.

Das Fashion Event findet vom 23. Februar bis zum 25. Februar 2021 im Mailänder Modeviertel - Palazzo Visconti Milano - statt. Die Highlight Looks von Marc Cain wurden am 23. Februar um 17.00 Uhr im Rahmen einer Fashion Show gezeigt. Für den 24. sowie den 25. Februar ist eine Ausstellung der präsentierten Kollektionen geplant.