Graubünden Ferien

Mit Gian und Giachen auch digital in den Sommer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mit Gian und Giachen auch digital in den Sommer

Graubünden Ferien läutet für Familien die Sommersaison in der digitalen Kinderbuchwelt ein. Nach der erfolgreichen Lancierung der Kinderwelt-Web-App im vergangenen Jahr wird die Inspirationsplattform weiter ausgebaut. Es gibt neue Abenteuer zu entdecken sowie vier für die App entwickelte Spiele, mit denen Familien Ferien gewinnen können.

In der Kinderwelt-Web-App von Graubünden Ferien naht schon der Sommer: Wenn der letzte Schnee weg ist, dann machen sich Gian und Giachen auf den Weg zum Sternschnuppen-Berg. Die Geschichte aus dem erfolgreichen Kinderbuch «Gian und Giachen und der Sternschnuppen-Berg» können Familien jetzt auch in der Web-App erleben und dort selbst mitgestalten. Die Reise führt in die Destinationen Surselva, Davos Klosters und die Val Surses. Unterwegs sind die Familien mit der Rhätischen Bahn.

Die digitale Kinderbuchwelt ist mit den Büchern in den Kinderzimmern verbunden: Über den App-Scanner können die Kinderbuch-Seiten eingescannt werden, damit man zur entsprechenden Szene online weitergeleitet wird. Und mit Google Maps lässt sich dann die Route direkt zum Originalplatz berechnen. Die App ist unter kinderwelt.app direkt im Browser abrufbar und kann schnell und einfach auf einem Smartphone, Tablet oder auf dem Desktopgerät installiert werden.

«Jump & Run» mit Gian und Giachen

Für jede Partner-Destination wurde ein Online-Spiel entwickelt, bei dem die Userinnen und User ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Mitmachen wird belohnt: Es winken Sofortpreise und unter allen registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden vier Ferienerlebnisse für die ganze Familie verlost.

Durch den Ausbau der Plattform mit Sommerszenen wird die Kinderbuchwelt zum ganzjährigen Online-Erlebnis, auf welcher Attraktionen der Partner-Destinationen beworben werden. Zusammen mit den Kinderbüchern, Vorlesungen und Events bietet die Kinderbuchwelt von Graubünden Ferien beste Unterhaltung für Kinder – und für Eltern eine Inspirationsquelle zur Planung der nächsten Familienferien. «In der digitalen Kinderbuchwelt entdecken Eltern zusammen mit ihren Kindern spielerisch ihren nächsten Traumurlaub in der Heimat von Gian und Giachen», sagt Yves Luetolf, Direktor Marketing von Graubünden Ferien.

Links:

https://kinderwelt-in-graubuenden.ch

https://kinderwelt.app

Graubünden Ferien

Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation luzi.buerkli@graubuenden.ch Tel. +41 (0)81 254 24 35