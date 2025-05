KSB investiert in Großwärmepumpen-Hersteller

Frankenthal (ots) - KSB hat am 16. Februar 80 Prozent der Geschäftsanteile der T. Smedegaard A/S mit Sitz in Kopenhagen übernommen, die auch in der Schweiz fertigt. Das 1942 gegründete Unternehmen mit rund 80 Mitarbeitern ist Hersteller von Umwälzpumpen, wie sie vor allem in Heizungsanlagen zum Einsatz kommen. Es verfügt über zwei Produktionsstätten, eine davon in Beinwil am See, sowie über Standorte in ...

