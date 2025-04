Österreichs Wanderdörfer

Die außergewöhnlichsten Frühlingswanderungen 2025

Bild-Infos

Download

Villach (ots)

Die Natur platzt förmlich aus den Nähten! Alles sprießt, blüht und tanzt in den lebendigsten Farben. Doch welche Frühlingswanderungen lohnen sich jetzt ganz besonders?

Diese geballte Lebendigkeit zieht derzeit viele Wanderlustige nach draußen. Bei der Fülle an Wegen fällt die Entscheidung oft schwer: Welche Tour ist die richtige?

Österreichs Wanderdörfer haben eine handverlesene Auswahl an Wegen zusammengestellt, die den Frühling in seiner schönsten Form erlebbar machen. Alle Touren tragen das Österreichische Wandergütesiegel – ein Garant für Qualität und intensiven Naturgenuss.

Ob genussvoll, familienfreundlich oder sportlich fordernd – hier kommen die perfekten Inspirationen für die Frühlingswanderungen 2025:

1. Teufelsteinrunde in Fischbachin der Oststeiermark | Steiermark

2. Erlebensweg der Sinne in Unterlammim Thermen- & Vulkanland | Steiermark

3. Friedenswegin Bad Tatzmannsdorf | Burgenland

4. Druidenweg – Ysperklamm, Nr. 31in Ypsertal | Niederösterreich

5. Kreuzner Herzklopfen Runde in Bad Kreuzen | Oberösterreich

6. Die dritte Etappe des Via Paradisoam Millstätter See | Kärnten

7. Bauernregelweg in Altenmarkt-Zauchensee| Salzburg

8. Gamsroas – Das 9 Gipfel Erlebnisin Kitzbühel| Tirol

9. Vom Hintersteiner See auf die Walleralm im Wilder Kaiser| Tirol

10. Dorfrunde Silbertalin Montafon | Vorarlberg

Die Magie der ersten ersten Frühlingswanderungen Mehr Infos zu den Frühlingstouren