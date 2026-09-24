Family Business Award / AMAG

Renggli AG si aggiudica il Family Business Award 2026

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Cham (ots)

Il 23 settembre, durante la cerimonia di premiazione presso il Kursaal di Berna, Renggli AG ha ritirato il Family Business Award di fronte a circa 250 ospiti. L'azienda a conduzione familiare con sede a Schötz (LU) è un esempio di come è possibile coniugare con successo edilizia sostenibile, forza innovativa e responsabilità imprenditoriale a lungo termine. Sono queste le peculiarità di Renggli AG che hanno convinto la giuria indipendente.

"Renggli AG unisce in modo sorprendente coraggio imprenditoriale, forza innovativa in ambito tecnologico e un impegno coerente a favore della sostenibilità. L'azienda a conduzione familiare da decenni dimostra come il successo economico e la responsabilità sociale possano andare di pari passo. Inoltre, grazie a un processo di successione ben studiato ed eseguito in modo esemplare, Renggli mostra anche una grande lungimiranza e fornisce stimoli importanti all'economia svizzera." Queste le parole di apprezzamento che il presidente della giuria Karim Twerenbold ha pronunciato al momento della premiazione della vincitrice del Family Business Award di quest'anno.

Sostenibilità, innovazione e spirito imprenditoriale insieme

Fondata nel 1923, l'azienda di Schötz (LU) oggi è guidata dalla quinta generazione della famiglia Renggli e impiega circa 270 persone in sei sedi dislocate in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. In qualità di fornitore di servizi globale, Renggli AG segue i suoi progetti dallo sviluppo alla pianificazione e all'ingegneria fino alla prefabbricazione industriale e al montaggio. Grazie a processi digitali basati su modelli e a impianti di produzione all'avanguardia, l'azienda è capace di offrire elevata efficienza e qualità eccellente lungo l'intera catena di creazione del valore.

Guidata dalla sua visione, "Costruiamo per un futuro migliore", Renggli AG percorre con coerenza la strada della sostenibilità puntando su legno certificato, processi ad alta efficienza energetica e metodi di costruzione rispettosi del clima. Allo stesso tempo, investe in modo mirato nell'innovazione e nella digitalizzazione per sviluppare ulteriormente l'edilizia in legno e contribuire attivamente alla transizione verso un'edilizia sostenibile.

La combinazione tra responsabilità ecologica, successo economico e una forte cultura aziendale ha reso Renggli AG la meritata vincitrice del Family Business Award 2026.

Oltre alla vincitrice, anche le altre due aziende finaliste, Bühlmann Recycling AG e Welz AG, sono state premiate per il loro straordinario impegno imprenditoriale. Entrambe a conduzione familiare, sono un esempio di lungimiranza, responsabilità vissuta e forte radicamento nei rispettivi settori. Insieme le tre realtà finaliste mettono in evidenza la varietà, la forza innovativa e la capacità di affrontare il futuro dell'imprenditoria svizzera a conduzione familiare. Tutte e tre hanno ricevuto un certificato e una CUPRA Raval completamente elettrica che potranno utilizzare per un anno. L'azienda vincitrice potrà anche inserire il veicolo nella propria flotta in modo definitivo.

15 anni di Family Business Award: le aziende a conduzione familiare al centro

Il riconoscimento di Renggli AG avviene in un anno particolare: nel 2026, infatti, il Family Business Award festeggia il suo 15° anniversario. Sin dal suo lancio, il premio si è affermato come un importante riconoscimento per le aziende a conduzione familiare che coniugano il successo economico a un operato sostenibile e alla responsabilità verso la società.

Il Family Business Award è finanziato dal gruppo AMAG dal 2012. È stato istituito in ricordo del fondatore dell'azienda Walter Haefner e premia le aziende a conduzione familiare che si distinguono per il loro operato sostenibile, i valori solidi e la responsabilità imprenditoriale. L'assegnazione del premio è decisa da una giuria indipendente presieduta da Karim Twerenbold, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Twerenbold Reisen.