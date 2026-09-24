Family Business Award / AMAG

Die Renggli AG gewinnt den Family Business Award 2026

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Cham (ots)

Am 23. September durfte die Renggli AG den Family Business Award im Rahmen der feierlichen Preisverleihung im Kursaal Bern vor rund 250 Gästen entgegennehmen. Das Familienunternehmen aus Schötz LU steht exemplarisch für die gelungene Verbindung von nachhaltigem Bauen, Innovationskraft und langfristiger unternehmerischer Verantwortung. Mit dieser Kombination überzeugte die Renggli AG die unabhängige Jury.

"Die Renggli AG verbindet auf beeindruckende Weise unternehmerischen Mut, technologische Innovationskraft und ein konsequentes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Das Familienunternehmen zeigt seit Jahrzehnten, wie wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können. Mit einem durchdachten und vorbildlich vollzogenen Nachfolgeprozess beweist Renggli zudem ausgeprägte Weitsicht und setzt damit wichtige Impulse für die Schweizer Wirtschaft." Mit diesen Worten würdigte Jurypräsident Karim Twerenbold das Siegerunternehmen des diesjährigen Family Business Award.

Nachhaltigkeit, Innovation und Unternehmergeist vereint

Das 1923 gegründete Unternehmen aus Schötz LU wird heute in fünfter Generation von der Familie Renggli geführt und beschäftigt rund 270 Mitarbeitende an sechs Standorten in drei Sprachregionen der Schweiz. Als Gesamtdienstleisterin begleitet die Renggli AG ihre Projekte von der Entwicklung über die Planung und das Engineering bis hin zur industriellen Vorfertigung und Montage. Dank digitaler, modellbasierter Prozesse sowie modernster Produktionsanlagen vereint das Unternehmen hohe Effizienz mit herausragender Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Mit ihrer Vision "Wir bauen für eine lebenswerte Zukunft" verfolgt die Renggli AG konsequent einen nachhaltigen Kurs. Das Unternehmen setzt auf zertifizierte Holzrohstoffe, energieeffiziente Prozesse und klimagerechte Bauweisen. Gleichzeitig investiert es gezielt in Innovation und Digitalisierung, um den Holzbau weiterzuentwickeln und den Wandel hin zu einer nachhaltigen Bauwirtschaft aktiv mitzugestalten.

Die Verbindung von ökologischer Verantwortung, wirtschaftlichem Erfolg und einer starken Unternehmenskultur machte die Renggli AG zur verdienten Gewinnerin des Family Business Award 2026.

Neben der Siegerin wurden auch die beiden weiteren Finalisten, die Bühlmann Recycling AG und die Welz AG, für ihr herausragendes unternehmerisches Engagement gewürdigt. Beide Familienunternehmen stehen exemplarisch für langfristiges Denken, gelebte Verantwortung und eine starke Verankerung in ihren jeweiligen Branchen. Gemeinsam unterstreichen die drei Finalisten die Vielfalt, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit des Schweizer Familienunternehmertums. Alle drei Unternehmen erhielten ein Zertifikat sowie je einen vollelektrischen CUPRA Raval, den sie ein Jahr lang nutzen dürfen. Das Gewinnerunternehmen darf das Fahrzeug dauerhaft in seine Flotte aufnehmen.

15 Jahre Family Business Award: Familienunternehmen im Mittelpunkt

Die Auszeichnung der Renggli AG erfolgt in einem besonderen Jahr: 2026 feiert der Family Business Award sein 15-jähriges Bestehen. Seit seiner Lancierung hat sich der Preis als bedeutende Würdigung von Familienunternehmen etabliert, die wirtschaftlichen Erfolg mit nachhaltigem Handeln und gesellschaftlicher Verantwortung verbinden.

Der Family Business Award wird seit 2012 von der AMAG Gruppe gestiftet. Die Auszeichnung erinnert an Unternehmensgründer Walter Haefner und würdigt Familienunternehmen, die durch nachhaltiges Handeln, starke Werte und unternehmerische Verantwortung überzeugen. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Karim Twerenbold, Präsident des Verwaltungsrats der Twerenbold Reisen Gruppe.