Hamburg Messe und Congress GmbH

Top-Acts auf 11 Bühnen, neue Programmpunkte und ein Weltrekordversuch/ 837. Hafengeburtstag Hamburg - Liverpool als internationaler Partner

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Hamburg (ots)

Hamburg feiert vom 8. bis 10. Mai das größte Hafenfest der Welt. Auf elf Bühnen wird eine Show mit internationalen und nationalen Stars geboten - darunter Santiano, DJ Topic, Max Giesinger und ein Weltrekordversuch. Als Länderpartner bringt die Liverpool City Region zusätzlich britisches Lebensgefühl, Musik und Innovation an die Elbe.

Herzstück des Musikprogramms ist "Elbe in Concert" - die schwimmende Bühne vor den Landungsbrücken verwandelt die Elbe an zwei Abenden in ein Festival im Hafen. Erstmals wird die Inszenierung durch eine zusätzliche Bühne an Land erweitert und schafft noch mehr Raum für spektakuläre Performances.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard: "Drei Tage lang verbindet Hamburg maritime Tradition mit internationalem Entertainment, Innovation und Lebensfreude - und zeigt, warum der Hafen das Herz der Stadt ist. Ob Open Ship, Mitmachaktionen oder das große Kinderfest - der Hafengeburtstag bietet ein vielseitiges Programm für Familien, für alle Hamburgerinnen und Hamburger und Gäste von außerhalb."

Elbe wird zur spektakulären Festivalbühne

Am Freitagabend, ab 20 Uhr sorgen Santiano, Fünf Sterne Deluxe, Deine Freunde, Oli P, Das Bo, Pohlmann, Daniel Sommer, Noah Kraus und Christoph Sakwerda für eine mitreißende Stimmung. Außerdem erleben die Gäste einen besonderen Show-Auftritt der Tanzcompagnie des international anerkannten Bundesjugendballetts. Der Abend erreicht seinen Höhepunkt, wenn um 22 Uhr rund 900 Drohnen am Nachthimmel einen Eindruck geben, warum olympische Spiele eine Chance für Hamburg sind.

Am Samstagabend, ab 21 Uhr bringen DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef, Moonkid, Edo Saiya, Sierra Kidd und weitere Acts Festivalstimmung auf die Elbe. Die schwimmende Bühne wird offiziell vermessen - und könnte als größte temporäre schwimmende Bühne der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen. Die Entscheidung fällt live noch am selben Abend.

Auf der Bühne wird es unterdessen auch sportlich: Mit der HYROX-Challenge zieht ein globaler Fitness-Trend in das Abendprogramm ein. Mitgründer und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste spricht über die Erfolgsgeschichte der in Hamburg entwickelten Sportart. Den krönenden Abschluss bildet das faszinierende Feuerwerk ab 22:45 Uhr, das den Hafen in ein leuchtendes Gesamtkunstwerk verwandelt.

Eine Seemeile laufen, Sport und aktive Erlebnisse

Mit der Erlebniswelt HafenSport bietet ein neuer Treffpunkt Bewegung und Gemeinschaft - mit Drachenbootrennen, SUP- und Tretboot-Wettkämpfen und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Auf der Bühne findet auch die Siegerehrung des ersten Hamburger Kinderlaufs statt, der am Sonntag Premiere feiert: 837 Schülerinnen und Schüler laufen eine rund eine Seemeile lange Strecke entlang der Bunten Hafenmeile.

Neue Erlebniswelten schaffen zusätzliche Angebote für Sport, Genuss und Begegnung. In einer Padel-Arena können Besucher eine der weltweit angesagtesten Trendsportarten selbst ausprobieren, während die neue HafenLounge im Holzhafen mit entspanntem Ambiente und kulinarischer Vielfalt zum Genießen und Verweilen einlädt.

Erlebniswelten wie Harbour Beatz und Harbour Pride & Street Art Festival setzen zusätzliche kulturelle Akzente.

Liverpool City Region bringt britische Popkultur an die Elbe

Der Länderpartner Liverpool City Region präsentiert ein erlebnisreiches Festival, das britische Popkultur, Musik, Kulinarik und Innovation verbindet. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Beatles-Welt mit Virtual-Reality-Erlebnissen, Live-Musik im Stil des legendären Cavern Club sowie interaktiven Mitmachangeboten. Künstlerinnen und Künstler aus Liverpool - darunter "Beatles Complete" - bringen den unverwechselbaren Sound der Mersey nach Hamburg. Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in Geschichte und Innovationskraft der Region: von kreativen Mitmach-Aktionen und digitalen Erlebnisformaten bis hin zum traditionellen Gericht "Scouse" und eigens gebrautem Craft-Bier nach Liverpooler Rezeptur.

Action auf dem Wasser erleben

Auch auf dem Wasser zeigt sich der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG so vielfältig wie nie: Zu den Höhepunkten des Wasserprogramms zählen die große Einlaufparade (Fr. ab 13:30 Uhr), das einzigartige Schlepperballett (Sa. ab 15:15 Uhr), die spektakuläre Rettungssimulation "SOS - Joint Rescue Operation" und die Auslaufparade (So. ab 15 Uhr). Außerdem können sich die Gäste des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG auf einige Neuheiten freuen: Erstmals präsentiert die Wasserschutzpolizei am Samstag, 14:35 Uhr ihre imposante Vorführung "110 auf dem Wasser".

Am Sonntag, 10.30 Uhr erleben die Gäste bei "Wir Lotsen: Sicherheit für Hamburg, Hafen, Elbe" eindrucksvoll auf der CAP SAN DIEGO, wie Lotsen per Hubschrauber und Boot an Bord eines Schiffes gelangen. Und im Museumshafen Oevelgönne können Besucherinnen und Besucher am Samstag, 13:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr erstmals an Festmacherboot-Fahrten teilnehmen. Mit der feierlichen Taufe des neuen Hybrid-Patrouillenboots "Bürgermeister Nevermann" am Samstag, 11:30 Uhr setzt die Flotte Hamburg ein starkes Zeichen für Innovation und nachhaltige Hafenmobilität.

Veranstalterin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behöre für Wirtschaft, Arbeit und Innovation. Die Hamburg Messe und Congress GmbH ist als Veranstaltungskoordinatorin des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG für die Freie und Hansestadt Hamburg.

Alle öffentlichen Programmpunkte innerhalb der Hafenmeile, die vom HAFENGEBURTSTAG angeboten werden, sind kostenfrei für alle zugänglich. Eine Übersicht über alle Angebote und einen Lageplan gibt es online unter www.hafengeburtstag.hamburg.

Wichtiger Hinweis: Bitte akkreditieren Sie sich vorab online für den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG: Presseservice vor Ort - hamburg.de

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