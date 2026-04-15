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837. Hafengeburtstag Hamburg - Ein großes Erlebnis für die ganze Familie

Spiel, Spaß und Spannung für Kids

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Hamburg (ots)

Der 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG vom 8. bis 10. Mai nimmt große und kleine Kids mit auf ein spannendes maritimes Abenteuer. Von der Fischauktionshalle bis zu den Kajen am Baumwall sowie im Sandtorhafen, in der Speicherstadt, im Hansahafen und im Museumshafen Oevelgönne entdecken die "Lütten" die maritime Welt. Sie gehen an Bord echter Schiffe, probieren Neues aus und tauchen spielerisch in die Welt der Seefahrt ein. Die Erlebniswelten mit zahlreichen Mitmachaktionen und kreativen Angeboten beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG sind bei Familien beliebt und lassen Kinderherzen höher schlagen.

Kids entern die Schiffe

Beim Open Ship erleben die Kids einen Hauch von Abenteuer und spüren hautnah den Zauber der Seefahrt. Mit klopfenden Herzen betreten sie beeindruckende Schiffe, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ob stolze historische Segelschiffe, mächtige Hochseeschlepper oder moderne Einsatzboote - die Kids haben eine große Auswahl. High-Tech-Forschungsschiffe zeigen, wie die Seefahrt von morgen aussieht. Beim Open Ship werden kleine und große Kids zu mutigen Matrosen, neugierigen Forschern und echten Kapitänen - ein unvergessliches Erlebnis.

Toben, spielen und mitlaufen

Die Michelwiese verwandelt sich beim HAFENGEBURTSTAG HAMBURG in ein fröhliches Kinderparadies. Die Kids klettern, hüpfen, probieren Neues und toben sich so richtig aus beim großen Familienfest direkt am Michel. Für Bewegung sorgt auch die neue Erlebnisinsel HafenSport an der Schaartorschleuse. Die Kids probieren verschiedene Sportarten aus oder machen am Sonntagmorgen bei der Premiere des rund eine Seemeile langen (1.852 m) Rundlaufs über die Bunte Hafenmeile mit, bei dem 837 Kinder dabei sein dürfen. Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren sind herzlich willkommen und können unter folgendem Link angemeldet werden: Jetzt limitierten Startplatz sichern

Flaschenpost verschicken und Morsezeichen funken

Im Deutschen Hafenmuseum bauen Kinder täglich von 14 bis 17 Uhr eigene kleine Schiffe oder lassen sich mit Glitzer-Tattoos verschönern. Im Museumshafen Oevelgönne schreiben die Kids ihre eigene Flaschenpost und schicken sie auf die große Reise. An der Morsestation lernen die "Lütten" erste Morsezeichen, funken ihre Namen und verdienen sich ihr eigenes Morse-Diplom (täglich 10 bis 18 Uhr).

Auf Schatzsuche gehen und Gewürze probieren

Im Speicherstadtmuseum gehen die Kinder bei der Rallye "Kalle, de lütte Quartiersmann" selbst auf Entdeckungstour und erleben die Welt der Rohstoffe und des Handels. Abenteuerlustige Kids können sich auch auf Schatzsuche durch die Speicherstadt begeben. Im Gewürzmuseum entdeckt der Nachwuchs über 130 Gewürze mit allen Sinnen und probiert internationale Spezialitäten. Ob Flohmärkte mit Spielzeug und maritimen Schätzen, das Miniatur Wunderland mit seinem detailreichen Schlepperballett, die Fahrgeschäfte oder die AIDA Urlaubswelt mit Spielecken und kreativen Angeboten - der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Kostenloser Service:

Sollten sich Kinder und Eltern einmal verlieren, können sie schnell wieder zusammengebracht werden, wenn die Kids die Erreichbarkeit der Eltern zur Hand haben. Dafür werden kostenlose Armbänder ausgegeben, auf denen Eltern den Namen ihres Kindes und ihre Telefonnummer aufschreiben können. Die "KinderFinder" sind an den Ständen auf der Bunten Hafenmeile, am Info-Point und überall dort, wo das KinderFinder-Plakat hängt, verfügbar.

Eine Übersicht über alle Angebote und weitere wertvolle Tipps gibt es online unter www.hafengeburtstag.hamburg .

SAVE THE DATE: Die Landespressekonferenz mit den Themen des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG findet am 28. April statt.

Fotos zum Download unter: HMC-Mediaserver

Digitale Pressemappe: Presse und Werbemittel Hafengeburtstag Hamburg - hamburg.de