Hamburg Messe und Congress GmbH

INTERNORGA 2026 setzt Wachstum fort und bleibt die Impulsgeberin der Branche

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die INTERNORGA 2026 zeigte vom 13. bis 17. März in Hamburg eindrucksvoll, wie dynamisch sich die Hospitality- und Foodservice-Branche aktuell entwickelt. Trotz des weiterhin herausfordernden Umfelds für Gastronomie und Hotellerie durch Kostendruck, Fachkräftemangel und Digitalisierungstempo war die Stimmung bei den Teilnehmenden geprägt von Neugier und anpackendem Optimismus. Mit ihren mehr als 1.200 Ausstellenden, einem Plus an Ausstellungsfläche und einer Fülle an Trends und Impulsen konnte die internationale Leitmesse für Hospitality und Foodservice positive Aufbruchssignale senden - getragen von neuen Konzepten, frischen Themenbereichen wie Wein und Robotics sowie umfangreichem Brainfood durch die führenden Kongresse und Awards.

Volle Hallen, intensiver Austausch und zahlreiche Neuheiten prägten von Beginn an das Bild auf der gesamten INTERNORGA. Schon der Auftakt verdeutlichte die große Nachfrage der Branche nach Innovationen und die gestiegene internationale Reichweite der Messe. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der neu strukturierten Halle B5. Erstmals seit sechs Jahren präsentierten sich hier wieder Ausstellende aus dem Bereich Startups & Drinks sowie die Newcomers Area, der Trendbereich Future Food und die What the Food! - by foodlab Bühne. Ergänzt wurde das Angebot durch die Themen Robotics und der Deep Dive Area sowie die Afterwork-Lounge OFF THE RECORD, die an drei Abenden zusätzliche Networking-Möglichkeiten bot. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie stark sich die 'neue' Halle innerhalb von so kurzer Zeit entwickelt hat. Die Mischung aus Startups, Newcomern, Drinks, Future Food und Zukunftsthemen wie Robotics hat eine Dynamik erzeugt, die perfekt zur INTERNORGA passt", so Matthias Balz, Director INTERNORGA. "Für mich ist das in diesem Jahr ganz klar ein Sinnbild für Innovationskraft, Aufbruchsstimmung und die enorme Energie, die diese Messe und die gesamte Branche auszeichnet."

Frischer Input für die Branche - von Green Hospitality bis WeinWelt

Mit der Neustrukturierung der Ausstellungsbereiche gewann Living & Dining deutlich an Fläche und war 2026 erstmals in fünf Hallen vertreten. So erhielten Einrichtung, Ausstattung und zukunftsweisende Hospitality-Konzepte noch mehr Aufmerksamkeit, flankiert von der neuen Green Hospitality Conference zu nachhaltigen Ansätzen. Das Thema Wein, ein wachsender Bestandteil moderner Gastronomie, erhielt in diesem Jahr eine deutlich größere Bühne. Neben dem Wine Tasting by Pese-Wein, das professionelle Verkostungen und fachlichen Austausch bot, feierte die neue WeinWelt Premiere. In Kooperation mit weinWEBER präsentierten rund 30 Winzerinnen und Winzer ihre Kollektionen und trafen auf reges Interesse der Besuchenden.

Positive Resonanz aus allen Bereichen der Branche

Die starke Nachfrage und der intensive Austausch in den Hallen spiegelten sich auch bei den Ausstellenden wider: "Für uns als Ausstellende war die INTERNORGA 2026 erneut ein Erfolg. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen haben wir nicht nur eine stabile Messe, sondern auch eine hohe Qualität der Gespräche erlebt, sowie eine Resonanz, die unsere Erwartungen tatsächlich übertroffen hat. Die Atmosphäre war geprägt von echten Zukunftsfragen und einem inspirierenden Miteinander - genau das macht die INTERNORGA für uns so wertvoll", so Christian Strootman, Vorsitzender des INTERNORGA-Messebeirats und Managing Director bei Zwiesel Fortessa AG. Nach den ersten Ergebnissen eines unabhängigen Marktforschungsinstituts schlossen sich auch die rund 85.000 Besuchenden an: 92 Prozent der befragten Personen waren mit dem Messeangebot sehr zufrieden, 94 Prozent würden die Fachmesse weiterempfehlen.

Hamburg als internationales Drehkreuz von Hospitality und Foodservice

Mit vier Nationenpavillons und einem Ausstelleranteil von 25 Prozent aus dem Ausland unterstrich die INTERNORGA 2026 ihre gewachsene internationale Bedeutung. "Die globale Beteiligung zeigt, wie relevant die INTERNORGA weit über Deutschland hinaus ist", so Heiko M. Stutzinger, CEO der Hamburg Messe und Congress. "Sie verbindet weltweite Perspektiven mit der besonderen Atmosphäre Hamburgs - einer Stadt, die seit jeher Austausch und Offenheit lebt. Genau diese Mischung macht die INTERNORGA zu einem Ort, an dem Zukunft gestaltet werden kann."

Die nächste INTERNORGA findet vom 12. bis 16. März 2027 statt.

Die kommunizierten Zahlen beruhen auf einer Hochrechnung vom letzten Messetag, Stand 12 Uhr, und sind vorläufig. Highlight-Fotos der INTERNORGA finden Sie ab sofort hier, Statements von ausgewählten INTERNORGA-Ausstellenden ab dem 19. März unter Ausstellerstimmen.

Pressematerial zum Download: hmc.canto.de/b/OFQUV

Pressemitteilungen: www.INTERNORGA.com/info/presse/pressemitteilungen