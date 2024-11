Peritus Capital

Peritus Capital sichert Laufzeit Darlehen für Oberland Agriscience zur Förderung der nachhaltigen Proteinproduktion

New York (ots/PRNewswire)

Peritus Capital freut sich, eine erfolgreiche Darlehensvereinbarung für Oberland Agriscience Inc. bekannt zu geben. Die nicht verwässernde Finanzierung wird das in Halifax ansässige Unternehmen bei der Skalierung seiner Produktion durch den Erwerb von Anlagen und erhöhtem Betriebskapital unterstützen.

Oberland Agriscience, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiges Eiweiß, betreibt eine der größten Farmen Kanadas Black Soldier Fly Larvae (BSFL). Das Unternehmen ist auf widerstandsfähige, nährstoffreiche Inhaltsstoffe für die Aquakultur-, Tierfutter-, Geflügelfutter- und Agrarindustrie spezialisiert. Das Unternehmen nutzt modernste Technologie und Automatisierung, einschließlich maschinellem Lernen und prädiktiver Analytik, um seine Produktionsprozesse zu optimieren und einen neuen Standard auf dem Markt für nachhaltige Proteine zu setzen.

„Schwarze Soldatenfliege Larven sind außergewöhnliche Insekten, die in der Lage sind, nahezu jeden organischen Abfall in bemerkenswerter Geschwindigkeit in wertvolles Protein umzuwandeln. Oberlands rigoroser, wissenschaftlicher Ansatz positioniert das Unternehmen an der Spitze der nachhaltigen Proteinrevolution ," sagte Howard Tang, CEO von Peritus Capital.

Die neu gesicherte Finanzierung wird Oberland dabei helfen, den Betrieb in seiner 108.000 Quadratfuß großen Anlage in Grassy Lake zu erweitern. Diese folgt dem Erfolg der Pilotfarm, die übersieben J ahre lang betrieben wurde. Die neue Anlage soll jährlich 3.500 Tonnen trockenes Eiweiß und 9.000 Tonnen Frass produzieren, wodurch 36.000 Tonnen Pre-Consumer-Abfälle von den Deponien ferngehalten und die damit verbundenen Kohlendioxidemissionen erheblich reduziert werden.

„Die Partnerschaft mit Peritus Capital zur Sicherung dieser Investition ist ein enormer Gewinn für uns und die Insektenzuchtindustrie", sagte Dr. Greg Wanger, Gründer und CEO von Oberland Agriscience. „Die Weltbevölkerung steigt weiter und und das Problem der Lebensmittelverschwendung wird nicht verschwinden. Insekten sind ein natürlicher Bestandteil des Futters vieler Tiere, insbesondere von Fischen, und daher ein hervorragender Bestandteil dieser Futtermittel."

Über Peritus Capital Peritus Capital ist eine Boutique-Investmentfirma, die in die globale Entwicklung von ROI-generierenden, frühen und etablierten Unternehmen investiert, diese unterstützt und finanziert, die umweltbewusste Praktiken in die Lebensmittelproduktion integrieren, mit Schwerpunkt auf dem Aquakultursektor . Wir sind ein globales Team mit einem umfangreichen Netzwerk internationaler Investoren, die in der Lage sind, in verschiedenen Ländern zu investieren. Peritus Capital LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Broker-Dealer und ein FINRA-Mitglied.

Courtney@perituscap.com

Ching@perituscap.com