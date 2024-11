Huawei Europe

HUAWEI CONNECT 2024 Paris: Huawei präsentiert drei Trends der optischen Industrie auf dem Global Optical Summit

Paris (ots/PRNewswire)

Während der HUAWEI CONNECT 2024 Paris wurde der Huawei Global Optical Summit erfolgreich in Paris abgehalten. Unter dem Motto „Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence" (Beschleunigung von F5G-A, Verstärkung der Intelligenz) nahmen mehr als 200 Branchenexperten, Kunden und Partner aus aller Welt an dem Gipfel teil. Auf dem Gipfel, der sich auf den Trend „3 In, 3 Out" konzentrierte, stellte Huawei eine Reihe von F5G Advanced (F5G-A)- Lösungen und entsprechende Produkte für Kunden in Europa vor.

Gavin Gu, bei Huawei Vorsitzender des Geschäftsbereichs Glasfaser für Unternehmenskunden, sprach auf dem Gipfel über die wichtigsten Branchentrends: Die intelligente Transformation stellt höhere Anforderungen an die Datenerfassung und -übertragung und treibt 3 wichtige Trends in der optischen Industrie voran.

Für die intelligente Konnektivität entwickeln sich Haus- und Campusnetzwerke von Gigabit zu 10G, da Glasfaser Kupferkabel ersetzt. Dieser Trend wird als „Fiber-in, Copper-out" bezeichnet. Darüber hinaus wird in den Kommunikationsnetzen von Branchen wie der Elektrizitätswirtschaft und dem Transportwesen SDH (Synchronous Digital Hierarchy) immer schneller zu fgOTN (Fine-Grain Optical Transport Networking) weiterentwickelt, was als „fgOTN-in, SDH-out" bezeichnet wird. Bei der intelligenten Sensorik werden in Szenarien wie der Inspektion von Öl- und Gaspipelines und der Überwachung von Grundstücksgrenzen manuelle Vor-Ort-Einsätze durch Fernoperationen ersetzt. Dies erfordert eine konvergierte Sensorik, wie z. B. Bildverarbeitung und Glasfasersensorik, ein Trend, der „Optical-sensing-in, Hard-work-out" genannt wird.

Huawei konzentriert sich auf den „3 In, 3 Out"-Trend und hat sich der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen verschrieben. Die neu eingeführten Lösungen der F5G-A-Serie können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z. B. in Privathaushalten, auf dem Campus, in industriellen Kommunikationsnetzen und bei der Überwachung von Außenbereichen.

1. Fiber-in, Copper-out

Für das Heimszenario hat Huawei ein rein optisches Zielnetz für Interet Service Provider (ISP) in der „Fiber to the Room (FTTR)"-Ära eingeführt. Auf der Zugangsseite werden Breitbandlösungen für den Heimbereich, wie FTTR und Trouble-Free Optical Network Terminal, eingesetzt, um ISPs dabei zu helfen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.

In Backbone- und Ballungsraum-Netzen ermöglichen die branchenführenden 400G Optical Transport Network (OTN)-Produkte von Huawei und die innovative OptiX Alps-WDM-Lösung ISPs, den steigenden Datenverkehr in den Netzen problemlos zu bewältigen.

Im Campus-Szenario werden mit der Einführung der Wi-Fi 7-Technologie die herkömmlichen Kupferleitungen zwangsläufig durch Glasfaserkabel ersetzt, die eine höhere Bandbreite ermöglichen, eine längere Lebensdauer haben (zukunftssicher für etwa 30 Jahre) und umweltfreundlicher sind.

Huawei hat seine Fiber-to-the-Office (FTTO 2.0)-Lösung auf den Markt gebracht, um die Bandbreite, die Vernetzung sowie den Betrieb und die Wartung (O&M) des bestehenden Netzwerks zu verbessern und zielt damit auf große Standorte in Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen und Produktion ab.

Huawei gelang ein innovativer Durchbruch mit der branchenweit ersten XGS-PON Pro-Technologie, einem passiven optischen Netzwerkstandard, der den Zugang zu 12,5G- oder 25G-Diensten mit ultrahoher Bandbreite unterstützt und die 2,5-fache Branchenbandbreite bietet.

Die branchenweit erste Lösung unterstützt End-to-End-Slicing (E2E) und ermöglicht den Betrieb von bis zu acht dedizierten Netzwerken (z. B. Büro- und Produktionsnetzwerke) in einer einzigen Infrastruktur. Dies beseitigt isolierte Netzwerkarchitekturen und reduziert die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 30 %.

Darüber hinaus implementiert die Network Cloud Engine (NCE) Managementplattform ein ganzheitliches Management von IP- und passiven optischen LAN-Netzwerken und ermöglicht die Verwaltung eines gesamten Campusnetzwerks über eine einheitliche Plattform, wodurch die Effizienz der Betriebs- und Wartungsarbeiten um 50 % verbessert wird.

2. fgOTN-in, SDH-out

Die synchrone digitale Hierarchie (SDH) hat sich in den letzten 30 Jahren in industriellen Kommunikationsnetzen als sichere und zuverlässige Lösung durchgesetzt. Da jedoch die digitale Intelligenz in der Industrie immer weiter zunimmt, ist die durch SDH auferlegte Bandbreitenbegrenzung zu einem Engpass geworden, sodass ein Produktionskommunikationsnetz der nächsten Generation benötigt wird, das eine höhere Bandbreite unterstützt, ohne dass Sicherheit und Zuverlässigkeit darunter leiden.

SDH-Netze in der Elektrizitätswirtschaft und im Transportwesen werden jetzt mit Fine-Grain-OTN (fgOTN) aufgerüstet und umgestaltet. Dies geschieht, nachdem der International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) den fgOTN-Standard im Jahr 2023 offiziell genehmigt und als Technologie der nächsten Generation definiert hat, die SDH ersetzen soll.

Huawei hat mit OptiXtrans E6600 die branchenweit erste fgOTN-konforme Lösung auf den Markt gebracht, ein äußerst zuverlässiges Produkt, das eine Verfügbarkeit von mehr als 99,99 Prozent und eine zehnmal höhere Bandbreite als SDH bietet. Sie unterstützt Dienste wie PCM, PDH, SDH und Ethernet und behält die SDH-O&M-Praktiken bei, was eine reibungslosere Entwicklung gewährleistet.

3. Opticle-sensing-in, Hard-work-out

Kritische Infrastrukturen wie Eisenbahnen, Flughäfen sowie Öl- und Gaspipelines erfordern häufig eine Perimeterinspektion als Teil der manuellen Vor-Ort-Arbeiten. Die Effizienz solcher Inspektionen ist oft gering, und die Arbeitsbedingungen sind schlecht.

Intelligente Inspektions- und Überwachungslösungen für umfassende Bereiche, z. B. für Pipelines, können jetzt dank der nächsten Generation von faseroptischen Sensoren und KI-Analysen implementiert werden.

Diese präzisen und stets verfügbaren Lösungen ermöglichen es Arbeitgebern, ihre Mitarbeiter von Außenstandorten in Büros zu verlegen und so ihre Produktivität und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Ein weiterer Vorteil der optisch-visuellen Kopplungslösung von Huawei ist die Verwendung von faseroptischer Vibrations- und Videoerkennung, die keine Fehlalarme zulässt. Mit einem führenden optischen DSP-Modul und einem KI-Grundlagenmodell bietet die OVLS-Lösung eine 10-mal höhere Genauigkeit als der Industriestandard und eine hohe Störsicherheit. Selbst bei Windstärke 7 und starkem Regen kann eine hohe Genauigkeit garantiert werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin innovativ sein und mit allen globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um neue „3 In 3 Out"-Chancen zu nutzen und die industrielle Intelligenz zu beschleunigen, um im Datenzeitalter Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zu Huawei

Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf weltweit zu versorgen.

Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jedem Unternehmen die digitale Welt näher zu bringen, um eine umfassend vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Mit diesem Ziel streben wir eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang an, um das Fundament für eine intelligente Welt zu legen. Wir werden eine vielfältige Rechenleistung bereitstellen, wo und wann immer sie gebraucht wird, um Cloud und Intelligenz in alle Regionen der Erde zu bringen. Wir werden digitale Plattformen aufbauen, die allen Branchen und Organisationen helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden. Und wir werden das Nutzererlebnis mithilfe von KI neu definieren und in allen Lebensbereichen der Menschen intelligenter und persönlicher gestalten – egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, in ihrer Freizeit oder beim Training sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2559249/Huawei_Europe.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5030051/Huawei_Europe_Logo.jpg